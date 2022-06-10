Простая привычка, которая поможет надолго сохранить молодость

Секретов красоты настолько много, что, кажется, выполнять ихвсе просто невозможно. Но есть один – самый универсальный и эффективный, которым поможет надолго сохранить молодость и красоту.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Возраст, стресс, перемена жилья и другие факторы оказываютнегативное воздействие на наше здоровье. Первым сигналом о том, что организм находится не в лучшем состоянии, является кожа.

Сухость, землистый цвет, отеки – это проявления сбоя в организме. Лучше всего, не допускать подобных изменений – соблюдать здоровый образ жизни и прививать полезные привычки, главной изкоторых является соблюдение питьевого режима.

Влияние воды на работу различных органов нашего организма трудно переоценить. Именно простая вода отвечает за ключевые процессы – гидратацию организма, транспортировку кислорода, выведение шлаков, регенерацию. Соответственно, именно вода является главным источником молодости и здоровья.

По большей части наш организм состоит из воды, и поэтомукрайне важно поддерживать ее достаточный уровень, даже если ощутимого чувства жажды нет – в течение дня нужно пить чистую негазированную воду маленькими глотками. Этот простой совет поможет очистить организм от накопившихся шлаков и токсинов, сохранить красоту и эластичность кожи, ведь именно кожные токсины зачастую становятся причиной кожных высыпаний и провоцируют появленрие морщин. Помимо этого, вода помогает поддерживать здоровое состояние волос – приее недостатке кончики начинают сечься, появляется перхоть и ломкость.

Самое благотворное влияние вода оказывает на фигуру – она способствует расщеплению жиров и помогает в работе кишечника, освобождая организм от лишних сантиметров.