Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
7 минут назад

Простая привычка, которая поможет надолго сохранить молодость

Слово и Дело

Секретов красоты настолько много, что, кажется, выполнять ихвсе просто невозможно. Но есть один – самый универсальный и эффективный, которым поможет надолго сохранить молодость и красоту.

Простая привычка, которая поможет надолго сохранить молодость
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Возраст, стресс, перемена жилья и другие факторы оказываютнегативное воздействие на наше здоровье. Первым сигналом о том, что организм находится не в лучшем состоянии, является кожа.

Сухость, землистый цвет, отеки – это проявления сбоя в организме. Лучше всего, не допускать подобных изменений – соблюдать здоровый образ жизни и прививать полезные привычки, главной изкоторых является соблюдение питьевого режима.

Влияние воды на работу различных органов нашего организма трудно переоценить. Именно простая вода отвечает за ключевые процессы – гидратацию организма, транспортировку кислорода, выведение шлаков, регенерацию. Соответственно, именно вода является главным источником молодости и здоровья.

По большей части наш организм состоит из воды, и поэтомукрайне важно поддерживать ее достаточный уровень, даже если ощутимого чувства жажды нет – в течение дня нужно пить чистую негазированную воду маленькими глотками. Этот простой совет поможет очистить организм от накопившихся шлаков и токсинов, сохранить красоту и эластичность кожи, ведь именно кожные токсины зачастую становятся причиной кожных высыпаний и провоцируют появленрие морщин. Помимо этого, вода помогает поддерживать здоровое состояние волос – приее недостатке кончики начинают сечься, появляется перхоть и ломкость.

Самое благотворное влияние вода оказывает на фигуру – она способствует расщеплению жиров и помогает в работе кишечника, освобождая организм от лишних сантиметров.

Не менее количества важно и качество воды. В последнее времяпоявился тренд на ионизацию питьевой воды – обогащенная жидкость способствует выравниванию водородного показателя pH в организме.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители