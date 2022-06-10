Фитнес-тренер рассказала о приводящей к полноте диете

Люди, которые мечтают о стройной фигуре, в первую очередь обращают внимание на питание. Но не все диеты приводят к желаемому результату.

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Фитнес-тренер и психолог Рейчел Сакердоти рассказала о системе питания, которая может легко привести к набору лишнего веса. По словам специалиста, диета, которая подразумевает всего 600 калорий в день, способна привести к полноте, пишет The Sun.

Дело в том, что низкокалорийные диеты не учитывают роль занятий спортом в похудении и наращивании мышц. Такие системы питания снижают объем мышечной массы, но не способны сократить объемы жира. Именно поэтому ограничение калорийности питания если и вызовет небольшое снижение веса, то чаще всего впоследствии потерянные килограммы вернутся и даже в большем объеме.