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1 час назад

Фитнес-тренер рассказала о приводящей к полноте диете

Родной город

Люди, которые мечтают о стройной фигуре, в первую очередь обращают внимание на питание. Но не все диеты приводят к желаемому результату.

Фитнес-тренер рассказала о приводящей к полноте диете
Фото: Родной городРодной город

Фитнес-тренер и психолог Рейчел Сакердоти рассказала о системе питания, которая может легко привести к набору лишнего веса. По словам специалиста, диета, которая подразумевает всего 600 калорий в день, способна привести к полноте, пишет The Sun.

Дело в том, что низкокалорийные диеты не учитывают роль занятий спортом в похудении и наращивании мышц. Такие системы питания снижают объем мышечной массы, но не способны сократить объемы жира. Именно поэтому ограничение калорийности питания если и вызовет небольшое снижение веса, то чаще всего впоследствии потерянные килограммы вернутся и даже в большем объеме.

Кроме того, постоянно питаться по низкокалорийной системе опасно для здоровья. Это может привести к острому недостатку питательных веществ, угнетению репродуктивной функции, болезням ЖКТ и опорно-двигательного аппарата.

Здоровье,
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