Что будет, если регулярно есть грейпфрут

Грейпфрут отличается кисло-сладким вкусом. Существует мнение, что он помогает сбросить вес. Но на самом деле это лишь одно из достоинств этого фрукта. О нём и о многих других рассказали диетологи в статье издания Eat This, Not That!.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Грейпфрут стал популярным продуктом, когда появился слух, что он помогает сжечь жир быстрее остальной пищи. Действительно есть несколько исследований, подтверждающих это. Однако важно ещё знать, как правильно включить в рацион такой фрукт. О его плюсах и минусах рассказали эксперты по питанию.

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Помогает при резистентности к инсулину

Другими словами, он будет полезен для диабетиков. Согласно одному исследованию, опубликованному в издании Journal of Medicinal Food, при употреблении половинки грейпфрута перед едой у людей спустя два часа после приёма пищи снижается уровень сахара в крови и уменьшается резистентность к инсулину.

Увеличивает уровень калия

В средней чашке с грейпфрутом содержится около 300 мг калия на порция, в то время как в банане - 400 мг. Если этого вещества человек получает достаточно, то в организме будет соблюдаться баланс жидкости, поддерживаться гидратация, сердцебиение, работа нервной системы, сокращение мышц. Помимо того, калий способен понизить давление у тех, кто страдает гипертонией.

Влияет на действие некоторых препаратов

Доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и консультант Everlywell Николь Линдел отмечает, что из-за грейпфрута в организме человека при приёме лекарств могут блокироваться ферменты, которые нужны для расщепления этих препаратов. Среди таких лекарств - препараты, снижающие холестерин, успокоительные, кортикостероиды, антигистаминные препараты.

Повышает выработку коллагена

В грейпфруте много витамина С, благодаря чему организм и производит больше коллагена. По словам Габриэлы Баррето, доктора медицинских наук и зарегистрированного диетолога в kencko, это вещество составляет примерно 30 процентов костной структуры. К тому же оно очень важно для нормальной структуры кожи и кровеносных сосудов.

Поддерживает здоровье сердца

Зарегистрированный диетолог Blogilates Бреанна Вудс отмечает, что происходит это благодаря калию, клетчатке, антиоксидантам, которых много в грейпфруте. Научные исследования демонстрируют, что употребление этого фрукта может защитить от ишемической болезни сердца, ишемического инсульта, острых коронарных событий.

Помогает снизить вес

В целом это низкокалорийный фрукт, который ещё богат клетчаткой. Благодаря последнему элементу вы будете чувствовать себя сытым дольше. Способствует усвоению железа. Всё дело в том, что один грейпфрут содержит почти 64 процента суточной нормы витамина С. А этот витамин помогает усваивать железо.