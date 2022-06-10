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1 час назад

Легкое пробуждение: сотрудник Семейного центра «Берегиня» поделилась советами

Управа района Нагатинский затониещё 2

Сотрудник Семейного центра «Берегиня» 10 июня рассказала о том, как научиться легко просыпаться рано утром. Советами поделилась специалист учреждения Арина Ефимова.

Как научиться легко просыпаться рано утром
Фото: Управа района Нагатинский затонУправа района Нагатинский затон

Для начала эксперт порекомендовала найти идеальное время для отхода ко сну — такое, чтобы после пробуждения чувствовать себя отдохнувшим. Засыпать Арина Ефимова посоветовала в одно и то же время каждый день. Так организм привыкнет к распорядку и человек начнет чувствовать себя уставшим как раз к нужному времени.

— Научитесь правильно проводить время перед сном. Продолжительность засыпания в норме до 15 минут. Этому очень мешает мобильный телефон, поэтому стоит примерно за час-два до сна отказаться от его использования, — подчеркнула Арина Ефимова.

Специалист также порекомендовала найти любимое дело или занятие, ради которого захочется вставать по утрам.

Здоровье,
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