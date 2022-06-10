Как научиться легко просыпаться рано утром

Для начала эксперт порекомендовала найти идеальное время для отхода ко сну — такое, чтобы после пробуждения чувствовать себя отдохнувшим. Засыпать Арина Ефимова посоветовала в одно и то же время каждый день. Так организм привыкнет к распорядку и человек начнет чувствовать себя уставшим как раз к нужному времени.