Сотрудник Семейного центра «Берегиня» 10 июня рассказала о том, как научиться легко просыпаться рано утром. Советами поделилась специалист учреждения Арина Ефимова.
Для начала эксперт порекомендовала найти идеальное время для отхода ко сну — такое, чтобы после пробуждения чувствовать себя отдохнувшим. Засыпать Арина Ефимова посоветовала в одно и то же время каждый день. Так организм привыкнет к распорядку и человек начнет чувствовать себя уставшим как раз к нужному времени.
— Научитесь правильно проводить время перед сном. Продолжительность засыпания в норме до 15 минут. Этому очень мешает мобильный телефон, поэтому стоит примерно за час-два до сна отказаться от его использования, — подчеркнула Арина Ефимова.
Специалист также порекомендовала найти любимое дело или занятие, ради которого захочется вставать по утрам.