Психолог дал советы, как справиться с паническими атаками

Паническая атака — это приступы сильной, неконтролируемой тревоги. Как справиться с таким состоянием при появлении первых симптомов, рассказал психолог и гипнолог Иван Рябцев.

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В таком состоянии человек теряет самообладание, могут появиться соматические симптомы: боли в груди, тремор, озноб, приливы к голове и далее по нарастающей.

Экстренная помощь самому себе при панической атаке включает несколько рекомендаций.

Во-первых, необходимо выпить стакан сладкой воды. Во-вторых, надо принять удобное сидячее положение и сделать десять глубоких выдохов и вдохов в сложенные ладони. Также стоит попробовать сфокусировать свое внимание на постороннем объекте — картине, растении, рисунке.