Диетологи перечислили вредные после 50 лет привычки

Диетологи Лорен Манакер и Лиза Янг объяснили, что метаболизм естественным образом замедляется с возрастом, и перечислили вредные привычки, которые приводят к ускорению этого процесса после 50 лет. Их слова передает издание ETNT.

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Лиза Янг сообщила, что замедлению метаболизма способствует строгая диета. По ее словам, ошибочно думать, что для сохранения стройности надо голодать или потреблять только низкокалорийные продукты. Специалистка рекомендовала людям зрелого возраста придерживаться рациона питания, суточная калорийность которого составляет не менее 1200 килокалорий.

В свою очередь, диетолог и автор ряда книг по правильному питанию Лорен Манакер заявила, что замедляющим метаболизм фактором может стать хронический дефицит йода. По ее словам, этот минерал важен для здоровья щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ. Источниками йода в рационе могут быть йодированная соль, морские водоросли, йогурт, морепродукты и рыба (особенно треска), пояснила специалистка.

Янг также не рекомендовала сознательно пропускать один или несколько приемов пищи в попытках похудеть. Диетолог уверяет, что эта привычка приведет к обратному эффекту и лишь затруднит потерю веса из-за замедления метаболизма. Кроме того, пропуск приема пищи может привести к последующему перееданию и желанию утолить голод нездоровой едой, из-за чего вес лишь увеличится.

И последняя привычка, которая, по мнению экспертов, плохо сказывается на метаболизме, — это употребление недостаточного количества жидкости в день. По их словам, люди в зрелом возрасте часто пьют мало воды, но налегают на алкоголь, газировку или чай с сахаром, что приводит к увеличению веса и проблемам со здоровьем.