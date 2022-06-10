Даже если ничего не болит: какие анализы надо сдавать ежегодно?

О том, каких специалистов нужно посещать постоянно и какие анализы сдавать, рассказали терапевт Алена Смирнова и врач общей практики Елена Шиманьски.

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Календарная молодость и здоровый образ жизни, увы, не говорят об отсутствии болячек. Даже если нет никаких жалоб, простой медицинский чекап поможет избежать проблем в будущем.

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— Болезнь можно выявить, когда симптомы еще отсутствуют, и шансов на излечение будет больше, — объясняет терапевт. — Поэтому молодым нужно каждые два года проходить полное обследование. После 40 ле

— В идеале — найти своего доверенного терапевта, который будет вас наблюдать из года в год, знать ваши индивидуальные особенности, особенности анамнеза, наследственности и т. д., — добавляет врач общей практики. — Важно, чтобы врач работал по аспектам доказательной медицины, он сведет к минимуму количество ненужных анализов и назначений. После выяснения жалоб и осмотра врач составит вам программу обследования.

Если вы решили начать чекап не с терапевта, а сразу с анализов, предлагаем перечень наиболее актуальных исследований.

Клинический анализ крови

Самый распространенный метод исследования расскажет о воспалениях в организме и состоянии крови. По его показателям можно определить наличие инфекции, скрытых внутренних кровотечений, анемии, онкологии и других заболеваний.

— Сегодня многие не употребляют достаточного количества железа с пищей, некоторые придерживаются вегетарианства. У определенного процента женщин обильная ежемесячная кровопотеря, которая может трактоваться за норму (хотя не всегда таковой является), — говорит Елена Шиманьски. — Если жалоб нет, клинический анализ крови сдавать не требуется, однако ежегодный скрининг на тот же самый показатель гемоглобина целесообразен, так как анемия значимо влияет на качество жизни и требует дополнительного обследования.

Общий анализ мочи

Помогает выявить нарушения работы почек или мочевого пузыря, а также некоторые системные заболевания — диабет, гепатит, интоксикацию после приема лекарств или ядовитых веществ, болезни обмена веществ.

Исследование уровня глюкозы и холестерина

— Глюкоза — это простой углевод (моносахарид), который является основным источником энергии, — объясняет Алена Смирнова. — По его уровню специалист сможет диагностировать многое: заболевания поджелудочной железы, печени, почек и коры надпочечников, гипоталамуса, развитие сахарного диабета, эндокринные заболевания, дисфункцию печени, активные воспалительные процессы в организме.

По степени концентрации холестерина можно определить начало развития такой серьезной патологии, как атеросклероз сосудов, и оценить риски и прогноз заболеваний сердечно-сосудистой и прочих систем.

Флюорография

Многие тяжелые, смертельно опасные болезни, в том числе рак легких и туберкулез, длительное время могут протекать скрыто. Поэтому нужно обязательно проходить флюорографическое обследование.

Женщинам: осмотр гинеколога с анализами (ежегодно) и контроль уровня ферритина (раз в 2 года)

— Про гинеколога многие женщины давно выучили простое правило: приходить на кресло раз в год. Даже если вам неловко. Многие инфекции протекают скрыто, что уж говорить об онкологии.

ЭКГ (после 35 лет — ежегодно)

От работы сердца, конечно же, зависит состояние всего организма. Даже если вас ничего не беспокоит, ежегодно делайте электрокардиограмму. Исследование сердечного ритма позволяет выявить нарушение работы сердца, склонность к инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца.

Исследование уровня витамина D

Этот витамин образуется в коже под воздействием солнечных лучей, которых нам так часто не хватает. Недостаток витамина сопровож­дается снижением аппетита, раздражительностью и плаксивым состоянием. Может быть бессонница или прерывистый сон, повышается утомляемость.

— Перед началом профилактического приема (до 1500 МЕ в сутки) контроль витамина D в крови не требуется. Другой вопрос, если есть жалобы: повышенная утомляемость, ощущение постоянной разбитости, усталости, регулярная нехватка сил, проблемы со сном, склонность к депрессивным мыслям и ипохондрии, — говорит Елена Шиманьски.

Анализы на инфекции (ВИЧ, гепатит, сифилис)

Эти инфекции опасны прежде всего тем, что могут очень долго никак себя не проявлять. Врачи отмечают, что все чаще гепатит и ВИЧ подхватывают обычные люди, а не маргиналы и наркоманы, как многие думают. Даже то, что вы состоите в браке или длительных отношениях — не показатель, что вам это не нужно.

Если на теле много родинок, впишите в чекап осмотр дерматолога. Не обязательный, но желательный анализ на хеликобактер. Учеными давно доказана связь этой бактерии с язвенной болезнью пищеварительного тракта. Поэтому лечение язвы и других заболеваний органов пищеварительной системы может не быть эффективным без выявления хеликобактера.

Чекап для тех, кому за 40

— Подверженность хроническим заболеваниям после 40 лет увеличивается, а менталитет остается прежним: пока нет острой боли — к врачу не пойду! — объясняет Алена Смирнова. — Тогда как многие серьезные болезни напоминают о себе острой болью слишком поздно. Поэтому, если вы достигли этого прекрасного возраста, воспользуйтесь нашей небольшой подсказкой, на что нужно обратить внимание и какие скрининговые обследования нужны.