Даже если ничего не болит: какие анализы надо сдавать ежегодно?

О том, каких специалистов нужно посещать постоянно и какие анализы сдавать, рассказали терапевт Алена Смирнова и врач общей практики Елена Шиманьски.
Календарная молодость и здоровый образ жизни, увы, не говорят об отсутствии болячек. Даже если нет никаких жалоб, простой медицинский чекап поможет избежать проблем в будущем.
— Болезнь можно выявить, когда симптомы еще отсутствуют, и шансов на излечение будет больше, — объясняет терапевт. — Поэтому молодым нужно каждые два года проходить полное обследование. После 40 ле
— В идеале — найти своего доверенного терапевта, который будет вас наблюдать из года в год, знать ваши индивидуальные особенности, особенности анамнеза, наследственности и т. д., — добавляет врач общей практики. — Важно, чтобы врач работал по аспектам доказательной медицины, он сведет к минимуму количество ненужных анализов и назначений. После выяснения жалоб и осмотра врач составит вам программу обследования.
Если вы решили начать чекап не с терапевта, а сразу с анализов, предлагаем перечень наиболее актуальных исследований.
Самый распространенный метод исследования расскажет о воспалениях в организме и состоянии крови. По его показателям можно определить наличие инфекции, скрытых внутренних кровотечений, анемии, онкологии и других заболеваний.
— Сегодня многие не употребляют достаточного количества железа с пищей, некоторые придерживаются вегетарианства. У определенного процента женщин обильная ежемесячная кровопотеря, которая может трактоваться за норму (хотя не всегда таковой является), — говорит Елена Шиманьски. — Если жалоб нет, клинический анализ крови сдавать не требуется, однако ежегодный скрининг на тот же самый показатель гемоглобина целесообразен, так как анемия значимо влияет на качество жизни и требует дополнительного обследования.
Помогает выявить нарушения работы почек или мочевого пузыря, а также некоторые системные заболевания — диабет, гепатит, интоксикацию после приема лекарств или ядовитых веществ, болезни обмена веществ.
— Глюкоза — это простой углевод (моносахарид), который является основным источником энергии, — объясняет Алена Смирнова. — По его уровню специалист сможет диагностировать многое: заболевания поджелудочной железы, печени, почек и коры надпочечников, гипоталамуса, развитие сахарного диабета, эндокринные заболевания, дисфункцию печени, активные воспалительные процессы в организме.
По степени концентрации холестерина можно определить начало развития такой серьезной патологии, как атеросклероз сосудов, и оценить риски и прогноз заболеваний сердечно-сосудистой и прочих систем.
Многие тяжелые, смертельно опасные болезни, в том числе рак легких и туберкулез, длительное время могут протекать скрыто. Поэтому нужно обязательно проходить флюорографическое обследование.
Женщинам: осмотр гинеколога с анализами (ежегодно) и контроль уровня ферритина (раз в 2 года)
— Про гинеколога многие женщины давно выучили простое правило: приходить на кресло раз в год. Даже если вам неловко. Многие инфекции протекают скрыто, что уж говорить об онкологии.
От работы сердца, конечно же, зависит состояние всего организма. Даже если вас ничего не беспокоит, ежегодно делайте электрокардиограмму. Исследование сердечного ритма позволяет выявить нарушение работы сердца, склонность к инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца.
Этот витамин образуется в коже под воздействием солнечных лучей, которых нам так часто не хватает. Недостаток витамина сопровождается снижением аппетита, раздражительностью и плаксивым состоянием. Может быть бессонница или прерывистый сон, повышается утомляемость.
— Перед началом профилактического приема (до 1500 МЕ в сутки) контроль витамина D в крови не требуется. Другой вопрос, если есть жалобы: повышенная утомляемость, ощущение постоянной разбитости, усталости, регулярная нехватка сил, проблемы со сном, склонность к депрессивным мыслям и ипохондрии, — говорит Елена Шиманьски.
Эти инфекции опасны прежде всего тем, что могут очень долго никак себя не проявлять. Врачи отмечают, что все чаще гепатит и ВИЧ подхватывают обычные люди, а не маргиналы и наркоманы, как многие думают. Даже то, что вы состоите в браке или длительных отношениях — не показатель, что вам это не нужно.
Если на теле много родинок, впишите в чекап осмотр дерматолога. Не обязательный, но желательный анализ на хеликобактер. Учеными давно доказана связь этой бактерии с язвенной болезнью пищеварительного тракта. Поэтому лечение язвы и других заболеваний органов пищеварительной системы может не быть эффективным без выявления хеликобактера.
— Подверженность хроническим заболеваниям после 40 лет увеличивается, а менталитет остается прежним: пока нет острой боли — к врачу не пойду! — объясняет Алена Смирнова. — Тогда как многие серьезные болезни напоминают о себе острой болью слишком поздно. Поэтому, если вы достигли этого прекрасного возраста, воспользуйтесь нашей небольшой подсказкой, на что нужно обратить внимание и какие скрининговые обследования нужны.
После 40 лет нужно также посещать кардиолога, офтальмолога, маммолога (женщинам) и стоматолога. Если есть родственники с хроническими заболеваниями - вовсе не значит, что вы обязательно будете этим болеть тоже. Но вам необходимо более внимательно относиться к своему здоровью и следовать правилам здорового образа жизни.