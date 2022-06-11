Как резкая смена климата угрожает здоровью

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон Оленев рассказал, что летние путешествия, с резким изменением ритма жизни и питания, сменой климата и излишней солнечной радиацией, перелетами и переездами, подвергают организм женщины воздействию стресса, что может сказаться на женском здоровье, передает РИА "Новости".

Фото: Павел Львов/РИА «Новости» Павел Львов/РИА «Новости»

"Опасным может быть и купание в холодных водоемах, ведь переохлаждение может грозить воспалительными заболеваниями органов малого таза. Поэтому перед отпуском рекомендуется обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, оценить состояние здоровья и получить ответы на возможные вопросы",

- рассказал врач.

Он добавил, что многие заболевания репродуктивной системы на ранних стадиях могут никак не проявлять себя и женщина может не знать, что в организме произошли какие-либо изменения. Это касается женщин в любом возрасте.

"Предотвратить развитие многих патологий поможет своевременная профилактика. Можно, например, ежегодно проходить ежегодные чек-апы, независимо от самочувствия",

— отметил Оленев.