Как резкая смена климата угрожает здоровью

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон Оленев рассказал, что летние путешествия, с резким изменением ритма жизни и питания, сменой климата и излишней солнечной радиацией, перелетами и переездами, подвергают организм женщины воздействию стресса, что может сказаться на женском здоровье, передает РИА "Новости".
"Опасным может быть и купание в холодных водоемах, ведь переохлаждение может грозить воспалительными заболеваниями органов малого таза. Поэтому перед отпуском рекомендуется обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, оценить состояние здоровья и получить ответы на возможные вопросы",
- рассказал врач.
Он добавил, что многие заболевания репродуктивной системы на ранних стадиях могут никак не проявлять себя и женщина может не знать, что в организме произошли какие-либо изменения. Это касается женщин в любом возрасте.
"Предотвратить развитие многих патологий поможет своевременная профилактика. Можно, например, ежегодно проходить ежегодные чек-апы, независимо от самочувствия",
— отметил Оленев.
Эксперт напомнил, что к эффективной профилактике заболеваний репродуктивной системы относятся и соблюдение правил гигиены, в том числе интимной, ведение дневника менструального цикла и внимание к характеру выделений. Ранее гинеколог Михаил Гаврилов назвал самые распространенные причины бесплодия у женщин.