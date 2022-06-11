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1 час назад

Врач предупредила о смертельной опасности кетодиеты

Москва24

Кетодиета может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и образованию камней в почках. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева.

Врач предупредила о смертельной опасности кетодиеты
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, изначально кетодиета была разработана для больных эпилепсией, и только со временем ее стали применять для похудения. Поскольку это низкоуглеводная диета, человек худеет из-за того, что резко убирает высококалорийные продукты вроде выпечки и сладостей, говорит врач.

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"Суть диеты в том, что на килограмм массы тела нужен один грамм белка. Жиров должно быть в четыре раза больше – четыре грамма на килограмм массы тела, а углеводов – в четыре раза меньше. То есть получается около 15 граммов углеводов, если вы весите 60 килограммов",

– объяснила Королева в интервью программе "Доктор 24".

Тем не менее это не та диета, которую можно рекомендовать абсолютно всем, кто хочет сбросить вес. У нее есть очень много противопоказаний, предупреждает эндокринолог. В 2018 году были представлены результаты исследования, в котором участвовали 24 тысячи человек.

"Результаты исследований показали, что у 50% из этих людей на фоне кетодиеты вероятность инфаркта миокарда, инсульта, то есть сосудистых заболеваний, и риск смерти возрастает на 50%",

– подчеркнула эксперт.

По словам Королевой, такие последствия связаны с тем, что жир, который потребляет человек, откладывается на стенках сосудов. Эта диета не является первоочередным выбором, когда речь идет о похудении, отметила врач. Однако ее можно попробовать соблюдать людям с сахарным диабетом второго типа, считает специалист.

"Жиры повышают чувствительность клеток к инсулину. Еще кетодиета – это низкое содержание углеводов. Как раз то, что нужно диабетикам. Таким пациентам можно попробовать, если у них нет сердечно-сосудистых заболеваний",

– уточнила эксперт.

Ранее россиян предупредили, что голодание является самым вредным способом в борьбе с лишними весом. За счет такого подхода можно получить желаемый эффект, но он будет кратковременным. Как только человек вновь начнет есть, потерянные килограммы вернутся. Также существует риск, что после воздержания его вес станет даже больше, чем до голодания.

Здоровье,
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