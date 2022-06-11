Врач предупредила о смертельной опасности кетодиеты

Кетодиета может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и образованию камней в почках. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева.

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По словам эксперта, изначально кетодиета была разработана для больных эпилепсией, и только со временем ее стали применять для похудения. Поскольку это низкоуглеводная диета, человек худеет из-за того, что резко убирает высококалорийные продукты вроде выпечки и сладостей, говорит врач.

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"Суть диеты в том, что на килограмм массы тела нужен один грамм белка. Жиров должно быть в четыре раза больше – четыре грамма на килограмм массы тела, а углеводов – в четыре раза меньше. То есть получается около 15 граммов углеводов, если вы весите 60 килограммов",

– объяснила Королева в интервью программе "Доктор 24".

Тем не менее это не та диета, которую можно рекомендовать абсолютно всем, кто хочет сбросить вес. У нее есть очень много противопоказаний, предупреждает эндокринолог. В 2018 году были представлены результаты исследования, в котором участвовали 24 тысячи человек.

"Результаты исследований показали, что у 50% из этих людей на фоне кетодиеты вероятность инфаркта миокарда, инсульта, то есть сосудистых заболеваний, и риск смерти возрастает на 50%",

– подчеркнула эксперт.

По словам Королевой, такие последствия связаны с тем, что жир, который потребляет человек, откладывается на стенках сосудов. Эта диета не является первоочередным выбором, когда речь идет о похудении, отметила врач. Однако ее можно попробовать соблюдать людям с сахарным диабетом второго типа, считает специалист.

"Жиры повышают чувствительность клеток к инсулину. Еще кетодиета – это низкое содержание углеводов. Как раз то, что нужно диабетикам. Таким пациентам можно попробовать, если у них нет сердечно-сосудистых заболеваний",

– уточнила эксперт.