Диетолог раскрыла способ пить пиво без вреда здоровью

«Чтобы не поправится, приемлемой дозой пива является объем не более 200-300 миллилитров в день один-два раза в неделю. Пиво можно пить только в конце основного приема пищи. Это может быть обед, либо ужин, но сначала человек должен покушать. Самая глупая ошибка, это пить пиво между приемами еды, особенно на голодный желудок. Это очень плохо отражается на работе пищеварительной системы и это категорически не правильно»,