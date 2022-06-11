Диетолог раскрыла способ пить пиво без вреда здоровью

Заведующая отделением диетологии клиники «Ревиталь», кандидат медицинских наук, практикующий врач-диетолог Марина Копытько назвала способ употреблять пиво без вреда для организма. Эксперт утверждает, что нужно соблюдать приемлемую дозу. Ее слова приводит Ura.ru.
Специалист заявила, что нельзя пить более 200-300 миллилитров в день один-два раза в неделю. Ни в коем случае не стоит употреблять пиво натощак, добавила она.
«Чтобы не поправится, приемлемой дозой пива является объем не более 200-300 миллилитров в день один-два раза в неделю. Пиво можно пить только в конце основного приема пищи. Это может быть обед, либо ужин, но сначала человек должен покушать. Самая глупая ошибка, это пить пиво между приемами еды, особенно на голодный желудок. Это очень плохо отражается на работе пищеварительной системы и это категорически не правильно»,
— заявила специалист.
Копытько утверждает, что воспринимать этот напиток нужно как продукт питания. По словам врача, в пиве действительно содержатся витамины, однако напиток не является их источником.
«Это относится только к так называемому живому пиву, которое обладает коротким сроком хранения»,
— пояснила доктор.
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