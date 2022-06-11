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2 часа назад

Гинеколог раскрыла, что следует убрать из рациона для похудения

Вечерняя Москва

Врач-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, как составить рацион, чтобы похудение было эффективным.

Гинеколог раскрыла, что следует убрать из рациона для похудения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, не стоит убирать углеводы, иначе организм начнет использовать резервные источники энергии, чтобы выжить. Так, он будет брать энергию из мышц, которые начнут просто таять на глазах.

Кроме того, углеводы способствуют повышению бодрости и хорошего настроения. Глюкоза также является одним из основных источников клетчатки.

Если от них отказаться, то могут возникнуть проблемы с ЖКТ: например, вырастет риск столкнуться с запорами. Для эффективного снижения веса Волкова рекомендует полноценное и сбалансированное питание.

Необходимо соблюдать суточную норму микроэлементов и нутриентов. Ее можно рассчитать по формуле: 1,5 грамма белка и один грамм жиров на один килограмм веса, передает «МедикФорум».

До этого врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, как быстро похудеть к отпуску. Она отметила, что скинуть несколько лишних килограммов накануне отпуска можно, исключив из рациона некоторые продукты.

Здоровье,Екатерина Волкова,
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