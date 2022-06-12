Во сколько вы должны завтракать, чтобы избавиться от жира

Есть несколько видов жира. Висцеральный, например, считается опасным для организма, так как из-за него у человека нарушается обмен веществ. Специалист в области питания Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона уверен, что для избавления от такого жира нужно изменить время завтрака.

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Висцеральный жир у человека обычно возникает из-за недостаточной физической активности и потребления слишком большого количества килокалорий. Однако изменить ситуацию можно, если установить определённое время для завтрака. По мнению профессора генетической эпидемиологии из Королевского колледжа Лондона Тима Спектора, чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно после пробуждения не сразу идти есть, а подождать несколько часов.

Если же человек перекусывает по вечерам, то завтракать им нужно в более позднее время. Это позволит ускорить переваривание пищи, и в результате жир не будет накапливаться в тканях.

Сейчас появляется всё больше данных, которые доказывают, что благодаря голоданию в течение 14 часов можно улучшить метаболизм и сбросить вес.

Чтобы сбросить вес, по мнению Спектора, нужно лишь перенести время завтрака с 8 утра на 11 утра. Причём это будет даже более эффективным, чем соблюдение диет.

В ходе недавнего исследования учёные обнаружили, что в день для избавления от лишнего веса будет оптимальным голодать в течение примерно 15 часов.

Также метаанализ 250 научных работ продемонстрировал, что для снижения веса лучше всего отказаться от еды уже примерно в 15 часов дня. Согласно выводам экспертов, люди, которые придерживались этого варианта питания, за пять недель в основном сбрасывали на 1 кг больше, чем остальные.