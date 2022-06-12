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1 час назад

Психолог порекомендовала россиянам лечить нервы в огороде

РИА "ФедералПресс"

Ученые выяснили, что даже короткие выходные на даче дают людям заряд бодрости и разгружают психику. Об этом сообщает «Вечерка» со ссылкой на психолога, автора книг о здоровом образе жизни Анастасию Пономаренко.

Психолог порекомендовала россиянам лечить нервы в огороде
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Положительные эмоции в сочетании с физическим трудом снижают количество гормонов стресса. Также, согласно некоторым исследованиям, общение с природой способствует выработке эндорфинов»,

– рассказала психолог Анастасия Пономаренко.

Специалисты установили, что малоподвижный образ жизни зарождает тревожность и стресс. Эксперты рекомендуют горожанам больше двигаться. Если движение с пользой – появляется способность побороть любые тревоги и плохое настроение. Отличный вариант для этого – работа на даче.

Психологи отмечают, что человеку, живущему в мегаполисе, не хватает контакта с природой. Если у человека нет дачного участка, можно отправляться на общественные огороды или посадить растения в квартире.

Здоровье,
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