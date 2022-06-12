Психолог порекомендовала россиянам лечить нервы в огороде

Ученые выяснили, что даже короткие выходные на даче дают людям заряд бодрости и разгружают психику. Об этом сообщает «Вечерка» со ссылкой на психолога, автора книг о здоровом образе жизни Анастасию Пономаренко.

«Положительные эмоции в сочетании с физическим трудом снижают количество гормонов стресса. Также, согласно некоторым исследованиям, общение с природой способствует выработке эндорфинов»,

– рассказала психолог Анастасия Пономаренко.

Специалисты установили, что малоподвижный образ жизни зарождает тревожность и стресс. Эксперты рекомендуют горожанам больше двигаться. Если движение с пользой – появляется способность побороть любые тревоги и плохое настроение. Отличный вариант для этого – работа на даче.