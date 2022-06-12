Названа опасность дефицита «солнечного витамина»

В Роскачестве назвали опасность дефицита «солнечного витамина» — D.
Отмечается, что при недостатке витамина D может развиться множество заболеваний. Например, это приводит к остеомаляции, то есть потере костной массы, размягчению костей и боли в них, или к остеопорозу и переломам.
Среди негативных последствий также находится депрессия, ослабление иммунитета, повышение холестерина, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза. Дефицит «солнечного витамина» даже вызывает некоторые виды рака: толстой кишки, молочной железы и простаты.
Восполнить нехватку полезного компонента в организме можно принимая солнечные ванны, питаясь определенными продуктами или принимая биодобавки. В рацион в таком случае следует включить, например, жирную рыбу, моллюсков и яйца.