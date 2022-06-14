Продукты, которые заставят вашу кожу сиять

Здоровая и сияющая кожа – это результат не только дорогостоящих процедур. Это ещё и «заправка» вашего тела полезными продуктами, особенно с жирными кислотами омега-3.

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«Можете даже не сомневаться: кислоты омега-3 убирают воспаление и обеспечивают качественное увлажнение нашей коже», – говорит нью-йоркский дерматолог, доктор Мариса Кардос Гаршик.

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Поскольку продукты, богатые омега-3, обладают мощными противовоспалительными свойствами, доктор Гаршик утверждает, что они также могут помочь при различных кожных заболеваниях (акне, псориаз, экзема).

И это давно доказано исследованиями: незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 устраняют покраснение, зуд, воспаление и шелушение кожи. А ещё их употребление также может поддержать здоровье сердца, устранить жировые накопления в печени и избавить от депрессии.

При упоминании продуктов, содержащих омега-3, мы сразу же думаем о лососе или рыбе вообще, но совершенно упускаем из виду растительные источники.

Обратите внимание: эти продукты должны быть у вас всегда на столе.

1. Дикая жирная рыба (лосось, тунец, скумбрия)

«Многие эксперты по питанию рекомендуют начать с простого, добавив в свой рацион две порции жирной рыбы в неделю», – советует Аманда Бейкер Лемейн, диетолог и эксперт по питанию.

2. Растительные масла (из микроводорослей, льняное, рыжиковое)

«Три основных омега-3 кислоты включают альфа-линоленовую кислоту (ALA), докозагексаеновую кислоту (DHA) и эйкозапентаеновую кислоту (EPA), – объясняет Лемейн. – Омега-6 – тоже жирная кислота, но она в основном содержится в растительных маслах. Оба типа этих кислот являются ненасыщенными жирами и важны для здоровья сердца, но мы в основном потребляем омега-6 жирные кислоты, часто с избытком. Именно поэтому эксперты рекомендуют увеличить потребление продуктов с омега-3, которых нам часто не хватает. Например, масло водорослей буквально изобилует омега-3».

3. Семена и орехи (чиа, лён)

Аманда Бейкер Лемейн настоятельно рекомендует потреблять семена льна и чиа, которые богаты омега-3. Семена льна являются также хорошим источником магния, тиамина и клетчатки. Популярные в наше время семена чиа содержат больше клетчатки и белка, нежели семена льна.

Вы однозначно порадуете, оздоровите и улучшите свою кожу, добавив ложку семян в смузи или салат.

Сколько этих продуктов мы должны потреблять, чтобы получить пользу от омега-3 для кожи?

Вы наверняка хотите узнать, достаточно ли в вашем рационе этих полезных жирных кислот?

«В различных исследованиях изучалась рекомендуемая дозировка жирных кислот омега-3, и на сегодня единой рекомендации пока нет, – говорит доктор Гаршик. – Как правило, она составляет от 250 до 500 мг комбинированных EPA и DHA в день. А вот рекомендуемая суточная норма ALA составляет 1,1 г в день для женщин и 1,6 г в день для мужчин».

Если вы принимаете добавки с рыбьим жиром, специалисты рекомендуют взрослым потреблять 500 мг в день, что примерно эквивалентно тем же двум порциям жирной рыбы в неделю.

И хотя приём добавок является очень удобной альтернативой, доктор Гаршик, всё же, советует, регулярно есть вышеупомянутые продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Она также упоминает, что вы увидите изменения своей кожи всего через два-три месяца после увеличения потребления таких продуктов.