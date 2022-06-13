Женщина забеременела дважды за неделю вопреки прогнозам

30-летняя жительница пригородного района Бектона в Восточном Лондоне Алина Лука забеременела дважды за неделю вопреки прогнозам врачей. Историю британки публикует Daily Mail.

Лука мечтала о большой семье, но не могла во второй раз забеременеть из-за гипотиреоза (снижения функций щитовидной железы). Врачи отметили, что у нее есть лишь пятипроцентный шанс вновь стать матерью. После нескольких неудачных попыток они с супругом решили сдаться и сфокусироваться на воспитании первого ребенка. Однако во время планового УЗИ врачи обнаружили, что британка беременна двойней, которая была зачата с разницей в неделю.

Редкое явление, при котором яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом и имплантируется в матку во второй раз, всего через несколько дней или недель после того, как процесс произошел в первый раз, называется суперфетация. Издание отмечает, что дети в утробе матери не являются близнецами.