Почему носить тапочки дома вредно для здоровья

Часто ли вы надеваете дома тапочки? Возможно, делать этого не стоит. По словам врача Кристофа Шампса, это может принести вам больше вреда, чем пользы.

Эксперт по биомеханике и ортопед Кристоф Шампс подчёркивает, что любая обувь, которую вы носите долгое время, должна иметь устойчивую форму и защищать ноги. Тапочки же для этого не подходят. Всё дело в том, что у них нет шнуровки, поэтому нога находится не в фиксированном положении.

Шампс отмечает, что при каждом шаге в тапочках пальцы ног царапают материал. Это связано с тем, что пятка полностью не захватывается такой обувью. Поэтому специалист советует носить тапки лишь время от времени.

Лучше всего же дома, по мнению эксперта надевать «поддерживающую обувь со шнуровкой». Босиком тоже лучше не ходить.

В целом из-за тапочек, если их носить постоянно, на пальцы ног оказывается сильное давление. Это может привести к деформациям пальцев. Например, к появлению молоткообразных пальцев, бурсита.

Национальная служба здравоохранения Великобритании объясняет, что молоткообразные пальцы представляют собой случаи, когда суставы пальцев ног сгибаются, указывая вверх. На ранних стадиях это можно исправить, но через какое-то время пальцы могут затвердеть навсегда. Могут возникнуть и мозоли, которые будут сильно болеть.

Бурсит - это костные «шишки». Они возникают по бокам ступней, а единственный вариант избавиться от них - операция.

Эксперт предупредил, что частое хождение в тапочках способно привести к тому, что кожа на подушечках стоп станет жёсткой. Также он добавил, что отрицательно влияют тапки на состояние не только стоп, но и лодыжек, коленей, бёдер, спины, шеи.