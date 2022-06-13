Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

Эксперты порекомендовали есть ананас для снижения давления

Волгоградская правда

Специалисты перечислили полезные свойства тропического фрукта.

Эксперты порекомендовали есть ананас для снижения давления
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ананас считают суперплодом. В нем содержится много минералов и витаминов, в том числе витамин С, медь, тиамин и фолиевая кислота.

Употребление фрукта приносит большую пользу здоровью человека. Доказано, что он укрепляет иммунную систему и помогает быстрее побороть бактериальные и вирусные инфекции. Особенно ананас эффективен при бронхите, синусите, а также легком воспалении органов дыхания. Также фрукт богат антиоксидантами, повышающими способность клеток защищаться от воспалительных процессов, передает издание En Son Haber.

По словам экспертов, ананас снижает артериальное давление благодаря натрию и калию в своем составе. Также фрукт помогает выводить токсины и жидкость из организма, улучшает работу печени и пищеварительные функции, предотвращает образование вредных микроорганизмов в кишечнике, уничтожает паразитов.

Кроме того, плод рекомендуют употреблять людям, страдающим диабетом, так как он способен регулировать уровень сахара в крови.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители