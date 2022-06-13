Эксперты порекомендовали есть ананас для снижения давления

Специалисты перечислили полезные свойства тропического фрукта.

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Ананас считают суперплодом. В нем содержится много минералов и витаминов, в том числе витамин С, медь, тиамин и фолиевая кислота.

Употребление фрукта приносит большую пользу здоровью человека. Доказано, что он укрепляет иммунную систему и помогает быстрее побороть бактериальные и вирусные инфекции. Особенно ананас эффективен при бронхите, синусите, а также легком воспалении органов дыхания. Также фрукт богат антиоксидантами, повышающими способность клеток защищаться от воспалительных процессов, передает издание En Son Haber.

По словам экспертов, ананас снижает артериальное давление благодаря натрию и калию в своем составе. Также фрукт помогает выводить токсины и жидкость из организма, улучшает работу печени и пищеварительные функции, предотвращает образование вредных микроорганизмов в кишечнике, уничтожает паразитов.