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2 часа назад

Доктор Долгов объяснил влияние алкоголя на вес человека

Мослента

Психолог Денис Долгов в своем Telegram-канале объяснил влияние алкоголя на вес человека. По мнению доктора, тем, у кого есть лишний вес, и тем, кто не хотел бы им обзавестись, полезно знать некоторые факты.

Доктор объяснил влияние алкоголя на вес человека
Фото: МослентаМослента

«Алкоголь очень питателен. В чистом виде, не обладая пластической функцией, то есть не перерабатываясь в жир напрямую, он высококалориен», — рассказал Долгов.

Он отметил, что по этой причине если употребление пищи сопровождается спиртным, именно оно дает необходимую энергию организму, а все остальное запасается в виде жира. Некоторые напитки — пиво, сладкие вина и ликеры — имеют высокий гликемический индекс, фактически являясь жидким хлебом или сахаром, добавил специалист.

Долгов упомянул и о том, что алкоголь возбуждает аппетит. В некоторых заведениях нередко предлагают напитки в подарок, понимая, что чем больше человек выпьет, тем больше он съест, отметил психолог.

Эксперт добавил, что алкоголь задерживает воду. То есть посредством спиртного имеющий лишний жир человек получаете еще и отеки.

«Пиво содержит фитоэстрогены — растительные аналоги женских половых гормонов. Для мужчин это чревато развитием ожирения по женскому типу: с формированием соответствующей фигуры, снижением выработки собственного тестостерона», — так завершил свое послание врач.

Здоровье,Денис Долгов,
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