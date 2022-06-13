Доктор объяснил влияние алкоголя на вес человека

Психолог Денис Долгов в своем Telegram-канале объяснил влияние алкоголя на вес человека. По мнению доктора, тем, у кого есть лишний вес, и тем, кто не хотел бы им обзавестись, полезно знать некоторые факты.
«Алкоголь очень питателен. В чистом виде, не обладая пластической функцией, то есть не перерабатываясь в жир напрямую, он высококалориен», — рассказал Долгов.
Он отметил, что по этой причине если употребление пищи сопровождается спиртным, именно оно дает необходимую энергию организму, а все остальное запасается в виде жира. Некоторые напитки — пиво, сладкие вина и ликеры — имеют высокий гликемический индекс, фактически являясь жидким хлебом или сахаром, добавил специалист.
Долгов упомянул и о том, что алкоголь возбуждает аппетит. В некоторых заведениях нередко предлагают напитки в подарок, понимая, что чем больше человек выпьет, тем больше он съест, отметил психолог.
Эксперт добавил, что алкоголь задерживает воду. То есть посредством спиртного имеющий лишний жир человек получаете еще и отеки.
«Пиво содержит фитоэстрогены — растительные аналоги женских половых гормонов. Для мужчин это чревато развитием ожирения по женскому типу: с формированием соответствующей фигуры, снижением выработки собственного тестостерона», — так завершил свое послание врач.