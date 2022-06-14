Раскрыт способ избавления от перееданий по вечерам

«Я за три приема пищи точно: завтрак, обед, ужин, и возможно, индивидуально, один-два перекуса. Восемьдесят процентов вашего рациона должно состоять из продуктов с минимальной переработкой: цельные злаки, бобовые, мясо, птица, яйца, молочные продукты нормальной жирности, овощи, семена, фрукт. ягоды. А двадцать процентов — из любимых вкусняшек, может быть и не совсем полезных с точки зрения состава. И тогда все будет хорошо», — резюмировала диетолог.