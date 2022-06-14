Раскрыт способ избавления от перееданий по вечерам

Недоедая днем, вы провоцируете переедания ночью. Об этом диетолог Ольга Лушникова рассказала в беседе с «Лентой.ру». Также эксперт дала несколько рекомендаций, как побороть желание объесться перед сном.
Диетолог рекомендовала более ответственно подходить к планированию приемов пищи, составлять список покупок перед походом в магазин, чтобы не было желания купить что-то лишнее.
Также Ольга Лушникова подчеркнула, что налаженный режим питания играет немаленькую роль в борьбе с вечерними перееданиями.
«Я за три приема пищи точно: завтрак, обед, ужин, и возможно, индивидуально, один-два перекуса. Восемьдесят процентов вашего рациона должно состоять из продуктов с минимальной переработкой: цельные злаки, бобовые, мясо, птица, яйца, молочные продукты нормальной жирности, овощи, семена, фрукт. ягоды. А двадцать процентов — из любимых вкусняшек, может быть и не совсем полезных с точки зрения состава. И тогда все будет хорошо», — резюмировала диетолог.
Чтобы избавиться от тяги к сладкому и фастфуду эксперт рекомендовала не делить продукты на плохие и хорошие. Существование запрета провоцирует мозг усиливать тягу к «вредной» пище.
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