Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
3 часа назад

Раскрыт способ избавления от перееданий по вечерам

Мира Маркина

Недоедая днем, вы провоцируете переедания ночью. Об этом диетолог Ольга Лушникова рассказала в беседе с «Лентой.ру». Также эксперт дала несколько рекомендаций, как побороть желание объесться перед сном.

Раскрыт способ избавления от перееданий по вечерам
Фото: unsplash.comunsplash.com

Диетолог рекомендовала более ответственно подходить к планированию приемов пищи, составлять список покупок перед походом в магазин, чтобы не было желания купить что-то лишнее.

Также Ольга Лушникова подчеркнула, что налаженный режим питания играет немаленькую роль в борьбе с вечерними перееданиями.

«Я за три приема пищи точно: завтрак, обед, ужин, и возможно, индивидуально, один-два перекуса. Восемьдесят процентов вашего рациона должно состоять из продуктов с минимальной переработкой: цельные злаки, бобовые, мясо, птица, яйца, молочные продукты нормальной жирности, овощи, семена, фрукт. ягоды. А двадцать процентов — из любимых вкусняшек, может быть и не совсем полезных с точки зрения состава. И тогда все будет хорошо», — резюмировала диетолог.

Чтобы избавиться от тяги к сладкому и фастфуду эксперт рекомендовала не делить продукты на плохие и хорошие. Существование запрета провоцирует мозг усиливать тягу к «вредной» пище.

Ранее «Рамблер» писал о том, что нельзя есть гипертоникам.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители