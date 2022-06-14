Врачи назвали неявные причины постоянного чувства голода

Кандидат медицинских наук, создатель и руководитель проекта «Школа управления весом доктора Матвеева» Николай Матвеев и врач-онколог медицинской клиники НАКФФ Елена Богуш назвали неочевидные причины постоянного чувства голода. О том, почему человек, только поев, вновь думает о еде, они разъяснили в беседе с «Лентой.ру».

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Николай Матвеев рассказал, что постоянное чувство голода возникает из-за стресса, проблем с щитовидной железой и другими внутренними органами и неправильного питания.

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Стресс

«Психологические причины, как правило, появляются у людей, находящихся в состоянии острого или хронического стресса или психоэмоционального напряжения, — прокомментировал кандидат медицинских наук. — Именно поэтому так вреден "диетический" подход при избавлении от избыточного веса. Любое искусственное ограничение всегда приводит к стрессу, из-за этого позитивное стремление заканчивается перееданием и "ночными зажорами"».

Эксперт добавил, что при хроническом стрессе, профессиональном или эмоциональном выгорании формируется нездоровое пищевое поведение: таким образом организм пытается компенсировать недостаток гормонов радости и ее предвкушения — серотонина и дофамина.

Дефицит витаминов

Матвеев обратил внимание, что к постоянному чувству голода может вести и нехватка витаминов (А, D, группы В). Это, объясняет он, приводит к нарушению энергообмена и баланса питательных веществ в организме: в результате нарушается тонкая схема всасывания и переработки питательных веществ, изменяется состав кишечной микрофлоры, и человек пытается компенсировать ее недостаток, что субъективно ощущается как голод.

Неправильное питание

«Но чаще всего к ощущению голода приводит то, что сегодня принято считать нездоровой пищей: фаст-фуд и переработанные продукты, — пояснил врач. — Их потребление сопровождается скачкообразным повышением гормонов, регулирующих аппетит, и зачастую даже полный желудок не спасает от ощущения голода. И мы едим снова! К таким же последствиям приводит, увы, и поедание конфет, тортиков и так далее. Несмотря на века эволюции, наш организм не приспособился к такой ударной углеводной нагрузке!»

По словам эксперта, организм чувство голода не всегда может отличить от жажды. Поэтому он призвал обязательно выпивать в сутки по 30 миллилитров воды на килограмм массы тела.

Эксперт посоветовал парадоксальный способ спасения — уменьшение количества еды и переход на интервальное питание.

Нехватка сна, проблемы с щитовидкой

Елена Богуш связывает постоянное чувство голода с нарушением режима сна, приводящего к дисбалансу гормонов. По ее словам, следствием плохого сна может стать как повышение уровня гормона, стимулирующего аппетит, так и снижение содержания гормона, вызывающего ощущение сытости.

Врач называет одной из причин чрезмерного голода гипертиреоз — гиперфункцию щитовидной железы. Избыточное количество гормонов щитовидной железы ускоряет процессы организма, что приводит к большим затратам энергии и необходимости их восполнять прежде всего за счет пищи, поясняет она.

Паразиты, беременность

Богуш также рассказала, что ощущение голода может возникать из-за гельминтоза. Заподозрить заражение гельминтами может врач любой специальности, однако точной диагностикой и лечением занимается паразитолог.

«Повышение аппетита на фоне постоянного ощущения голода может наблюдаться у женщин в зависимости от фазы менструального цикла и на фоне беременности», — отметила эксперт.

Также одной из причин ощущения голода она назвала употребление алкоголя.

«Постоянное чувство голода — это физиологический дискомфорт. Физический непорядок в организме всегда требует участия доктора. Основная задача медицины — исключить наличие болезни, с которой этот дискомфорт может быть связан. Исключили — отлично! Радуйтесь и не спеша решайте свои психологические и другие проблемы!» — подытожил Николай Матвеев.