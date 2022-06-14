К каким врачам нужно идти, если не получается похудеть

Если вы соблюдаете диету и регулярно занимаетесь физическими упражнениями, но все равно не можете похудеть, дело может быть в вашем здоровье. Перед похудением важно пройти некоторые обследования, чтобы исключить вред от физических нагрузок и диеты, но иногда люди приходят к врачам уже после того, как начали заниматься. В материале “Рамблера” — о том, к каким специалистам стоит обратиться, если у вас не получается похудеть.

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Эндокринолог

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От уровня определенных гормонов в нашем организме зависит многое, в том числе и вес вместе с жировыми отложениями. Необходимо сдать кровь на половые гормоны, а также на ТТГ (гормон щитовидной железы). Из-за того, что эти гормоны могут неправильно вырабатываться в вашем организме, у вас может быть лишний вес, а также задержка жидкости, что тоже влияет на качество вашего тела. Если у вас есть какие-либо постоянные жалобы, то они также могли появиться из-за отклонений в уровне гормонов.

Также стоит обратить внимание на уровень сахара в крови. Если он повышен, то глюкоза в организме не перерабатывается и превращается в жировые отложения.

Психиатр

Некоторые люди, жаждущие похудеть, страдают расстройствами пищевого поведения (РПП). Они могут выражаться совершенно по-разному, и это не всегда анорексия или булимия. Например, существуют те, кто страдает компульсивным перееданием. Эти люди долго ограничивают себя в еде, а потом объедаются всем, что попадается им на глаза. Также вес может не уходить у людей, которые страдали РПП ранее, и это уже является побочным действием этих заболеваний.

Также помехой к похудению могут быть неврозы и другие нестабильные психические состояния. Если вы регулярно чувствуете тревогу и стресс, то стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

Терапевт