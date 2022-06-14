Эксперты дали советы по выбору бутилированной воды

Председатель правления «Ассоциации питьевой воды в розлив» Артем Старостин порекомендовал россиянам обращать внимание на срок годности при покупке бутилированной воды. Лучше всего употреблять продукцию со сроком хранения не старше трех месяцев, отметил он. Cвои советы по выбору бутилированной воды эксперт дал в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Срок годности

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Перед покупкой воды следует в первую очередь смотреть на крышку бутылки, отметил Старостин. Необходимо понять, плотно ли она закрыта. «Это важно сделать в магазине. Дело в том, что неплотно закрытая крышка способствует проникновению воздуха. Таким образом, теряется срок годности воды. Покупатель не узнает, сколько она хранилась в таком состоянии», — рассказал он.

Кроме того, перед покупкой воды стоит обратить внимание на срок годности.

Эксперт подчеркнул, что пользы в воде, которая простояла под открытым солнцем дольше срока годности, не будет.

Он также заметил, что после вскрытия крышки срок годности воды сокращается до одного-трех дней.

«Хотя лучше выпить ее в течение 12 часов»,

— резюмировал Старостин.

Этикетка

Перед покупкой бутилированной воды стоит изучить этикетку, заметил председатель правления «Ассоциации питьевой воды в розлив». На ней должно быть указано место производства. «Например, на бутылке известного бренда Evian указано, что она была разлита из источника Кашат — территориальное название. В России обычно пишут номер скважины и место нахождения производства. Так, допустим, на бутылке воды "Жизнь" пишется: "Карачаево-Черкесская Республика, Теберда, скважина № 100". Все четко и понятно», — сообщил он. Также место производства даст покупателю понимание, какая перед ним вода: горная или равнинная.

На этикетке также указывается степень минерализации.

Лечебные воды

Лечебные воды тоже нужно выбирать по этикетке, отметил Старостин.

«В основном все они искусственной газации. Важно отметить, что CO2 — это консервант, который применяется для того, чтобы не выпали все микроэлементы в осадок»,

— рассказал эксперт.

Перед покупкой лечебной воды необходимо прочитать ее состав. Она может быть не природная, а доочищенная при помощи мембранной и ионообменной фильтрации.

«Это вода, которая подготавливается с помощью фильтров, изменяющих ионный состав исходной воды. По сути, в магазине могут стоять две одинаковые бутылки воды, которые лишь немного отличаются этикетками, но с абсолютно разным составом жидкости: одна обрабатывается через фильтр, а другая — природная столовая»,

— пояснил Старостин.

Стекло или пластик

Между водой в бутылках из пластика или стекла нет разницы, подчеркнул председатель правления «Ассоциации питьевой воды в розлив».

«Просто бутылка из стекла будет красиво смотреться на столе в ресторане или же дома на приеме. Зато пластиковая упаковка удобнее в транспортировке, переноске и хранении»,

— указал Старостин.