Как похудеть без вреда для здоровья

Против генетики и гормонов идти сложно, поэтому главное при похудении – физическая активность и сбалансированная диета. Но следует понимать – желая убрать живот за 2 недели, похудеть только в этой части тела не получится. Похудение обычно происходит равномерно. Также в местах с излишним отложением жира объемы уходят медленнее из-за менее активного кровотока в данных зонах. Для усиления кровотока требуется стимуляция роста микрокапилляров. Сделать это можно с помощью ручного массажа или самомассажа. Об этом сообщает издание «NEWS.ru».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Излишний объем в области талии появляется в основном из-за несбалансированного питания. Малоподвижный образ жизни и неправильно построенный режим дня также делают свое дело. Можно выделить несколько правил пищевого поведения, следуя которым, можно эффективно похудеть.

Сокращение количества быстрых углеводов

Из рациона следует убрать сахар, сладости, хлебобулочные изделия, газированные напитки, сладкие фрукты. Питаться нужно больше овощами, крупами, хлеб должен быть цельнозерновой.

Больше белка в рационе

Качественный белок можно получить из куриной грудки, творога, яиц, тунца. Если необходимо похудеть за 2 недели, не стоит исключать данный элемент питания. Белок участвует в строительстве мышечных волокон, насыщение организма белком уменьшает тягу к вредной еде, улучшает обмен веществ.

Не исключать жиры из рациона

Данный элемент требуется для поддержания работы эндокринной и нервной систем, для улучшения кровообращения, упругости кожи. Но жиры должны быть правильными. Они содержатся в орехах, авокадо, сыродавленных растительных маслах, жирной рыбе.