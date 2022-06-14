Назван способ унять тревогу с помощью творчества

Художница и блогерша Анна Гладких назвала способ избавиться от стресса с помощью творчества и объяснила свою любовь к рисованию. Практическими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».
Гладких всерьез увлеклась рисованием уже после окончания университета, где училась на лингвиста-переводчика, и работы в медиа. Она призналась, что изобразительное искусство помогло ей справиться с творческим выгоранием и стало настоящей отдушиной. При этом девушка убеждена, что таланта не существует, есть только упорство.
«Рисование сейчас как никогда терапевтичная и по-настоящему исцеляющая практика — это одно из немногих занятий, которые помогают унять тревогу, стабилизировать дыхание и попросту не думать ни о чем кроме. Важно только рисовать не для результата, а ради процесса»,
— отметила художница.
Изобразительное искусство полезно не только для души, но и для ума. Согласно исследованию немецких ученых, рисование улучшает связи нейронов головного мозга и способствует более быстрому усвоению новых знаний.