Назван способ унять тревогу с помощью творчества

Художница и блогерша Анна Гладких назвала способ избавиться от стресса с помощью творчества и объяснила свою любовь к рисованию. Практическими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Гладких всерьез увлеклась рисованием уже после окончания университета, где училась на лингвиста-переводчика, и работы в медиа. Она призналась, что изобразительное искусство помогло ей справиться с творческим выгоранием и стало настоящей отдушиной. При этом девушка убеждена, что таланта не существует, есть только упорство.