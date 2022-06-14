Опровергнут миф о необходимости полного отказа от мучного

Многие считают, что для успешного похудения необходим полный отказ от мучных продуктов. Врач-эндокринолог Зухра Павлова опровергла данный миф.

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По словам специалиста, употребление одной булочки в месяц никак не скажется на процессе похудения. Однако существуют продукты, от чрезмерного употребления которых следует отказаться.