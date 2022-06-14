Опровергнут миф о необходимости полного отказа от мучного

Многие считают, что для успешного похудения необходим полный отказ от мучных продуктов. Врач-эндокринолог Зухра Павлова опровергла данный миф.
По словам специалиста, употребление одной булочки в месяц никак не скажется на процессе похудения. Однако существуют продукты, от чрезмерного употребления которых следует отказаться.
Эндокринолог отметила, что таковыми являются картошка, жаренная во фритюре, бургеры и котлеты. В них содержатся трансжиры, которые представляют опасность для здоровья человека. Они оказывают отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему и могут вызывать преждевременное старение, передает слова Павловой ФАН.