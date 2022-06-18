Чем нельзя обмазываться, если обгорели на солнце

Нельзя наносить сливочное масло, вазелин и т.д. При нанесении вышеперечисленных средств на кожу они, плавно распределяясь по ее поверхности, образуют на ней термоизолирующую пленку, которая препятствует удалению избытков тепла с поврежденной от солнечного ожога кожи.



Многие наносят яблочный уксус, но этого нельзя делать. Все это может ухудшить состояние кожи, поскольку он сам способен вызвать ожог.

Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики