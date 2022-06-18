Чем нельзя обмазываться, если обгорели на солнце

Многие россияне встречают первые лучи солнца слишком безрассудно и за пару часов серьезно обгорают. По старинке в нашей стране принято обмазываться сметаной, йогуртом или другими молочными продуктами. О том, можно ли так делать, и как правильно спасать обгоревшую кожу.
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Как рассказала "Рамблеру" косметолог Эльвира Юркевич, действительно работает и не вредит только натуральная сметана.
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"Действительно сметана помогает снять зуд и покраснение за счет содержания в ней белка и молочной кислоты, но полезны только натуральные компоненты, входящие в состав продукта".
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики
Еще один рабочий народный метод — овсянка. Ее можно добавлять в ванну.
Смесь коллоидной овсянки помогает подавить воспаление и уменьшает зуд. Просто измельчите овес или овсянку блендером. Смешайте полученную овсяную муку с водой для ванны и полежите в прохладной воде 15–20 минут. После этого аккуратно промокните кожу насухо чистым полотенцем.
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики
Есть и целый список средств, которые наносить на обгоревшую кожу на самом деле опасно:
Нельзя наносить сливочное масло, вазелин и т.д. При нанесении вышеперечисленных средств на кожу они, плавно распределяясь по ее поверхности, образуют на ней термоизолирующую пленку, которая препятствует удалению избытков тепла с поврежденной от солнечного ожога кожи.
Многие наносят яблочный уксус, но этого нельзя делать. Все это может ухудшить состояние кожи, поскольку он сам способен вызвать ожог.
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики
При этом специалист отметила, что лучше наносить аптечные препараты: пантенол в виде мази и пены, лосьоны с экстрактами алоэ веры.