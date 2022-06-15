Названы опасные последствия нахождения под солнцем без SPF

«Люди не всегда отдают себе отчет в том, что необходимо использовать солнцезащитные средства, потому что не видят мгновенных последствий. Как правило эффект от нахождения на солнце бывает накопительным. То есть последствия на коже возникают спустя годы, а иногда даже десятилетия»,