Диетолог предостерегла от клубничной диеты

«Клубника - аллерген. Поэтому тем, у кого имеется предрасположенность к различным аллергиям, следует с осторожностью пробовать эту ягоду и начинать с небольшого, около 50 г за порцию, количества. Людям, имеющим хронические заболевания желудочно-кишечного тракта нужно также быть осторожными, так как избыточное употребление может привести к обострению имеющихся проблем»,