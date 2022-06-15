Диетолог предостерегла от клубничной диеты

Клубничная диета, когда исключаются любые другие продукты, вредна для организма из-за рисков снижения обменных процессов в организме и потери мышечной ткани. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова.
«Клубника содержит большое количество питательных веществ, включая минералы, витамины и пищевые волокна. Однако, несмотря на полезные свойства клубники, есть только ее не будет полезным для здоровья. Одной из причин является полное отсутствие белка в такой диете, что грозит потерей мышечной ткани, снижением уровня обменных процессов. Поэтому добавляем ее в наш сбалансированный рацион»,
- сказала Залетова.
Кроме этого врач предупредила, что аллергикам и людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит быть осторожными при употреблении клубники.
«Клубника - аллерген. Поэтому тем, у кого имеется предрасположенность к различным аллергиям, следует с осторожностью пробовать эту ягоду и начинать с небольшого, около 50 г за порцию, количества. Людям, имеющим хронические заболевания желудочно-кишечного тракта нужно также быть осторожными, так как избыточное употребление может привести к обострению имеющихся проблем»,
- пояснила специалист.