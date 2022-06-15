Названа серьезная опасность для любителей детокс-диет

Диетолог Ольга Лушникова назвала опасность для любителей диет на фруктовых смузи и детоксах-соках. В интервью для «Ленты.ру» она объяснила, что похудение на фруктовых напитках провоцирует резкие скачки сахара в крови, что негативно сказывается на здоровье.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Диетолог отметила, что диеты на соках или «детоксы» сейчас набирают особую популярность у желающих сбросить вес. Однако похудение таким способом, по ее словам, может привести не только к обратному набору килограммов, но и к более серьезным проблемам со здоровьем.

«Свежевыжатые соки из фруктов — это совсем недопустимая история, потому что они приводят к резкому повышению уровня сахара в крови и могут спровоцировать развитие диабета»,

— предупредила она.

«В одной африканской стране несколько лет назад была история, когда большое количество детей заболели сахарным диабетом. Проанализировали и выяснили, что это произошло потому, что они пили много свежевыжатых соков»,

— сообщила Лушникова.

Диетолог порекомендовала отдать предпочтение целым фруктам, поскольку клетчатка в их составе препятствует резким скачкам сахара.

Эксперт также отметила, что овощные и зеленые соки можно употреблять, потому что они почти не влияют на уровень сахара.

«Но нужны ли такие радикальные для похудения методы — большой вопрос. Резкое похудение происходит за счет ограничения калорий. Когда человек возвращается после такого детокс-марафона к нормальному питанию, то вес возвращается, а то и набирается больше»,