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8 часов назад

Мясников опроверг самые распространенные мифы о бане

Свободная прессаиещё 4

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о том, какие суждения о пользе и вреде бани являются всего лишь мифом.

Мясников развеял популярные мифы о бане
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

По словам специалиста, баня является полноценной физиотерапевтической процедурой, поэтому больным, страдающим диабетом, гипертонией, астмой и другими хроническими заболеваниями, она на самом деле не противопоказана.

"Действительно нельзя в баню лишь людям с острыми и кожными заболеваниями", - цитирует врача портал «Смотрим».

А вот избавиться от лишних килограммов в ее помощью не получится, так как во время процедуры из человека выходит только вода, а жир при этом не сжигается.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что назван лучший продукт для борьбы с лишним весом.

Здоровье,Как похудеть,Александр Мясников,
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