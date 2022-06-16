Мясников развеял популярные мифы о бане

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о том, какие суждения о пользе и вреде бани являются всего лишь мифом.

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По словам специалиста, баня является полноценной физиотерапевтической процедурой, поэтому больным, страдающим диабетом, гипертонией, астмой и другими хроническими заболеваниями, она на самом деле не противопоказана.

"Действительно нельзя в баню лишь людям с острыми и кожными заболеваниями", - цитирует врача портал «Смотрим».

А вот избавиться от лишних килограммов в ее помощью не получится, так как во время процедуры из человека выходит только вода, а жир при этом не сжигается.