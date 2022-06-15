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1 час назад

Ученые признали «вредную» модную диету продлевающей жизнь

Lenta.ruиещё 1

Ученые Стэнфордского университета Сан-Франциско (США) установили, что кетодиета, считающаяся некоторыми диетологами вредной, может продлевать жизнь. Результаты исследования последствий соблюдения диеты с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов цитирует издание Daily Mail.

Ученые признали «вредную» модную диету продлевающей жизнь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи обнаружили, что такое питание помогает клеткам мускулатуры и стволовым клеткам переживать стресс, что, в конечном итоге, может увеличить продолжительность жизни и способствовать укреплению мышц. С помощью опытов на мышах они доказали, что эффект кетодиеты можно сравнить с эффектом фастинга — периодического голодания.

Так, мыши, которые голодали от одного до двух с половиной дней, позже демонстрировали большую эластичность клеток мускулатуры, как и мыши, «сидевшие» на модной кетодиете, признал профессор неврологии Томас Рэндо.

Рэндо объяснил, что в процессе эволюции клетки развивались так, чтобы выживать и в условиях избытка еды, и в условиях ее недостатка, и указал на кетоновые тела — группу продуктов обмена веществ, которые образуются в печени.

«Уровень кетоновых тел поднимается, когда тело сжигает жиры ради энергии, одновременно стволовые клетки переходят в режим экономии, защищающий их во время голода»,

— пояснил он.

Здоровье,
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