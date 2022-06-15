Диетолог назвала неочевидные причины запора

Диетолог Василиса Пономарева рассказала о неочевидных причинах запора.

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По словам специалиста, это одна из самых распространенных проблем с пищеварением. Запор диагностируют, если опорожнение кишечника происходит реже трех раз в неделю.

Причиной запора могут быть обработанные продукты. Это готовая к употреблению пища, которая проходит многоэтапную промышленную подготовку.

В такой пище часто содержится много жира, а из-за этого пищеварение способно замедлиться. Также в этих продуктах часто содержатся фруктонаты — углеводы, которые увеличивают срок хранения еды, а организм человека не может их оперативно переработать.

Другой причиной запора может стать алкоголь. Употребление горячительных напитков ингибирует антидиуретический гормон и при этом вызывает мочеиспускание, что способствует обезвоживанию, которое усугубляет запор.

Пономарева отдельно подчеркнула, что регулярное употребление воды — ключевой момент профилактики запоров. Другой их причиной могут быть молочные продукты, ведь коровье молоко, мороженое, сливки, сыры и творог могут содержать множество лактозы и молочного сахара.

С возрастом люди могут хуже переносить лактозу, а это, в том числе, способно проявляться в виде запоров. Ухудшить работу кишечника также может недостаток активности, ведь малый приток крови к органу ухудшает перистальтику и замедляет его работу.

Пономарева добавила, что употребление большого количества железа и кальция может вызвать запор из-за того, что они замедляют сокращения желудочно-кишечного тракта. Эксперт отметила, что потребление некоторых анальгетиков и слабительных могут препятствовать дефекации.