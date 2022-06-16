Трихолог перечислила причины возникновения перхоти

Перхоть — это одно из проявлений такого хронического кожного заболевания, как себорейный дерматит. Возникает недуг в связи с чрезмерным ростом и размножением грибов рода малассезия. Что примечательно, они являются компонентом нашей нормальной кожной флоры. Но почему тогда их появление на голове вызывает сильный дискомфорт, какие средства помогут избавиться от недуга, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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По словам врача-трихолога Светланы Егоровой, к самым неожиданным причинам появления перхоти можно отнести несбалансированное и нерациональное питание, наследственность, нервные стрессы, недостаток сна, гормональный дисбаланс и всевозможные иммунные нарушения:

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— А вот к очевидным — неправильный уход за кожей головы: чрезмерное воздействие фена или мытье очень горячей водой с некачественным шампунем. Все это оказывает негативное влияние на кожную флору.

По словам эксперта, перхоть также может возникать на фоне себорейного дерматита. Это воспалительное заболевание кожи, которое возникает из-за повышения количества и изменения качества кожного сала:

— Себорея и перхоть — это не одно и то же. Себорея проявляется утолщением рогового слоя, жирным блеском и шелушением кожи. А перхоть — это ороговевшие клетки кожи, которые слущиваются с ее поверхности.

По словам медика, при густой форме жирной себореи ороговевшие чешуйки кожи, смешиваясь с кожным салом, застывают на роговом слое в виде корок и образуют жирную перхоть. При жидкой форме жирной себореи волосы буквально в течение дня могут склеиваться в прядь.

Сухая себорея возникает, когда на роговом слое почти отсутствуют липиды. По этой причине эпидермис становится сухим, появляется чувство стянутости, образуется сухая перхоть, которая легко осыпается, уточнила Егорова.

Для того чтобы выявить трихологические проблемы, убедиться, какая форма недуга вас беспокоит, нужно обратиться за консультацией к специалисту:

— Врач исследует состояние кожи головы и ваших волос с помощью специального аппарата — дерматоскопа. И на основании проведенного исследования ставит диагноз.

По словам эксперта, кожу головы лечат и подавляют активность сальных желез средства на основе салициловой кислоты, масла чайного дерева, пантенола, цинк пиритиона, пироктон оламина, дисульфид селена, а также таких натуральных экстрактов, как шалфей, ромашка и череда.

Всевозможные шампуни, пилинги, лосьоны и спреи помогают устранить лишь внешние причины, подчеркнула трихолог. А чтобы повлиять на проблему изнутри, эксперт рекомендует использовать крем-шампунь с пироктон оламином и полидоканолом. При жирной перхоти нужно использовать шампунь-гель на основе полидеканолома, который оказывает успокаивающий и очищающий эффект.