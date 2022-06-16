5 мифов о процедуре ЭКО, о которых пора забыть

Любая медицинская процедура обрастает мифами, особенно если она сложная или новая. Сегодня мы рассмотрим популярные мифы и факты об ЭКО. Может ли искусственное оплодотворение спровоцировать рак? А стать причиной рождения больного ребенка? И вообще, ЭКО — это нормально или противоестественно?

Фото: Passion.ru Passion.ru

Екатерина Мальбахова

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Кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC)

1. Правда ли, что после процедуры ЭКО рождаются нездоровые дети?

Это миф. Ученые выяснили: дети, рожденные с использованием ЭКО, болеют не чаще, чем все остальные. Согласно данным масштабных исследований, проведенных в клиниках Швеции, Голландии, Великобритании, США, Китая и Японии, проблемы со здоровьем у детей, рожденных путем ЭКО, связаны либо с их недоношенностью, либо с генетическим и соматическим здоровьем родителей. Это значит, что причиной заболевания часто является основание, которое и привело к бесплодию матери.

Факты. На сегодняшний день есть возможности предупреждать заболевания будущего ребенка. Например, с помощью переноса не более одного эмбриона исключается многоплодная беременность, которая является основной причиной преждевременных родов и недоношенности. А генетическое тестирование эмбрионов значительно снижает процент детей с хромосомными заболеваниями. При этом доношенные дети «из пробирки» немного выше сверстников, что связывается с гормональной насыщенностью организма женщины в период получения яйцеклеток и использованием обогащенных сред для культивирования эмбрионов. Наблюдения показывают, что ЭКО-дети часто опережают ровесников в развитии, поскольку ребенку, доставшемуся таким трудом, родители уделяют больше времени и внимания.

2. После ЭКО повышается риск возникновения рака?

Это миф. И один из главных страхов перед процедурой ЭКО у подавляющего числа женщин. Проведено немало исследований связи гормональной стимуляции и рака, но ни одно из них не показало повышения рисков развития онкологических заболеваний.

Факты. Перед ЭКО женщина проходит обширное обследование, включающее в себя не только изучение органов малого таза, но также легких, молочных желез, щитовидной железы и общего состояние здоровья. Благодаря этому многие заболевания распознаются на ранних стадиях. Может выясниться, что именно предрасположенность к онкозаболеваниям и является причиной бесплодия.

3. Беременность после ЭКО протекает сложнее?

И это тоже заблуждение. Беременность после ЭКО развивается так же, как и после самостоятельного зачатия. Отличается она только психологическим состоянием и физическим здоровьем матери.

Факты. К сожалению, не каждый цикл ЭКО и перенос эмбрионов заканчивается беременностью. Даже лучшие методики не всегда приводят к успеху, особенно если женщина находится в напряжении, а страх перед беременностью больше желания получить ее. Но, даже когда долгожданная беременность наступает, психологическое состояние влияет на ее течение. Стресс — это буря гормонов, которые могут повышать тонус матки, приводить к кровотечениям на ранних сроках, а на более поздних — к угрозе прерывания или преждевременным родам.

Кроме того, на развитие беременности могут влиять и индивидуальные особенности организма: например, избыточный вес, соматические заболевания — гипо- и гипертиреоз, сахарный диабет, заболевания почек. Если же будущая мать следит за своим эмоциональным состоянием и здоровьем, выполняя предписания врачей, то риски сведены к минимуму и беременность будет протекать спокойно.

4. ЭКО — это процесс, который идет против природы

Тоже миф. ЭКО не идет против природы человека, а содействует ей, корректируя биологические процессы, которые по какой-то из причин невозможны в организме женщины. Бесплодие внесено в международную классификацию болезней наравне с аппендицитом, инфарктом миокарда или диабетом. Вряд ли у кого-то возникнет протест и желание, например, отказаться от терапии инсулином сахарного диабета 1 типа.

Кто-то скажет, что сравнение некорректно, однако, если женщина мечтает стать матерью и не может, качество ее жизни значительно снижается, она становится подвержена неврозам, депрессии, которые оказывают негативное влияние на весь организм в целом.

Факты. Экстракорпоральное оплодотворение — один из самых высокотехнологичных методов лечения, благодаря которому миллионы женщин и мужчин стали родителями, а некоторые уже бабушками и дедушками, ведь первым ЭКО-детям сейчас около сорока лет. Современные женщины пользуются косметикой, водят автомобиль, перемещаются по воздуху на самолете. И никто не считает, что это против природы и неестественно. ЭКО — такая же часть прогресса и развития науки.

5. Бесплодие можно победить марафонами и обрядами

Этот миф, пожалуй, самый притягательный и опасный. На вере в чудо спекулируют все кому не лень. Модные марафоны убивают драгоценное время: шансы на беременность снижаются после 35 лет. Яйцеклетки закладываются еще внутриутробно и в течение жизни только расходуются и стареют. С годами кожа теряет эластичность, волосы седеют, острота зрения снижается, а яйцеклетки теряют способность качественно оплодотворяться и развиваться в здоровый эмбрион.