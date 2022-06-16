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31 минуту назад

Спортивный эксперт объяснила, что лучше съесть до тренировки

Вечерняя Москва

Профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, мастер спорта по современному пятиборью Виктория Заборова рассказала о том, как нужно питаться до и после занятий спортом.

Эксперт объяснила, что лучше съесть до тренировки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Это может быть или рацион из обычных продуктов, или спортивное питание, так называемые гейнеры. Для тех, кто не хочет задумываться, гейнер, который содержит в себе немного белков, углеводов, креатина, витаминов, минералов, будет отличным приемом пищи. Он представляет собой полноценный питательный продукт, — рассказала эксперт в новом выпуске на YouTube-канале RTVI Развлечения.

При этом пить воду во время тренировок нужно, не всегда ориентируясь на чувство жажды. По ее словам, пить нужно так, чтобы это чувство не успевало возникнуть.

Спортсменам, которые занимаются силовыми тренировками, нужно восполнять потери белков и аминокислот, а любителям кардиотренировок необходимо увеличить количество углеводов.

Диетолог Кристина Плотникова назвала самый вредный ингредиент в составе шаурмы. При этом она назвала и полезные свойства, которыми обладает блюдо.

Здоровье,
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