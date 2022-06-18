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42 минуты назад

Врач объяснила опасность красного мяса для некоторых россиян

Lenta.ruиещё 6

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала россиянам, кому категорически запрещено употреблять в пищу красное мясо. В интервью для News.ru она объяснила опасность этого продукта для людей с некоторыми заболеваниями, а также сообщила, чем мясо можно заменить.

Кому опасно есть красное мясо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Диетолог отмечает, что красное мясо стоит исключить тем, кто имеет проблемы с печенью, почками и подагру.

«Отдельно хочу отметить, что, если у человека есть аллергия, то красное мясо часто выступает в качестве возбудителя, особенно в сочетании с красным вином. Именно поэтому подагру в свое время называли болезнью королей»,

— заявила Дианова.

Врач также сообщила, что при отказе от красного мяса можно выбрать другую, более полезную систему питания.

«Есть огромное количество разноплановых диет, в том числе и с исключением употребления красного мяса. Лучше всего, на мой взгляд, себя зарекомендовала средиземноморская диета, которая, в свою очередь, практически лишена животного белка»,

— заключила диетолог.

До этого диетолог предупредила россиян об опасных последствиях модной диеты. По ее словам популярная кетодиета может привести к образованию камней в почках и воспалениям в организме.

Здоровье,Нурия Дианова,
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