Врач назвала симптомы гормональных нарушений у женщин

Важно ли следить за гормональным фоном своего организма? Какие симптомы говорят о том, что нужно обратиться к врачу? На эти и другие вопросы отвечает специалист с 30-летним клиническим опытом, врач гинеколог, эндокринолог клиники «Галактика» Анна Олеговна Коссовская.
Анна Олеговна Коссовская Врач-гинеколог, эндокринолог клиники «Галактика»
Гормоны можно назвать химическими веществами, которые синтезируются организмом человека, поступают в кровь и влияют на работу организма. При этом даже малое количество того или иного гормона способно сильно изменить работу органов. Женские гормоны в первую очередь влияют на работу репродуктивной системы, на здоровье органов малого таза, здоровье молочных желез. А еще женские гормоны влияют на вес и на красоту груди, на самочувствие, работоспособность и настроение. Весомый повод, чтобы относиться к ним серьезно!
Конечно, регулярная диспансеризация и сдача анализов позволяют на ранних стадиях обнаружить отклонения в уровне гормонов. Но есть некоторые симптомы, которые должны стать поводом для записи к гинекологу и эндокринологу. Наиболее часто встречающийся и наиболее явный симптом — сбой менструального цикла. Если менструация не приходит вовремя, приходит слишком часто (цикл менее 21 дня), если цикл постоянно «скачет» и может затянуться более чем на семь дней — нужно обратиться к врачу. Даты менструаций и свои ощущения нужно фиксировать, это очень важная информация для врача.
Женщины, которые планируют беременность, должны проверить гормональный уровень. Особенно внимательно к анализам уровня гормонов нужно отнестись, если желанная беременность не наступает в течение года.
Конечно, на этот вопрос ответит врач, изучив жалобы пациентки. Но чаще всего при симптомах, описанных выше, рекомендуется обследовать кровь на следующие половые гормоны:
эстрадиол; прогестерон; лютеинизирующий гормон (ЛГ); фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); пролактин; свободный тестостерон; гормоны щитовидной железы (тиреотропный гормон (ТТГ), Т3, Т4);
По результатам анализов врач назначит лечение, подберет препараты, которые устранят первичное заболевание, спровоцировавшее нарушение работы эндокринной системы. Кроме того, нормализации уровня гормонов способствует коррекция психоэмоционального фона, нормализация режима работы и отдыха, диета (с исключением алкоголя и включением овощей, фруктов, круп, рыбы), отказ от курения. В общем-то банальные действия — есть поменьше жирного, гулять, заниматься физкультурой, спать в хорошо проветренном помещении — обязательно помогут организму оздоровиться и повысят эффективность медикаментозного лечения.
Бывают такие ситуации, когда нарушение гормонального фона и, в частности, сбой уровня женских гормонов, не доставляет особых проблем. Например, многие женщины совершенно спокойно относятся к нарушению менструального цикла, готовы его «списать на стресс» и не обращаются к врачу с этой проблемой. Однако, если своевременно не обратиться к врачу и не обследоваться, то гормональные нарушения могут спровоцировать развитие различного рода опухолей органов малого таза: миому матки, кисты яичников. Возможны осложнения в виде изменения в структуре молочных желез — таких как проявления мастопатии молочных желез, формировании в них различных опухолей. Уровень гормонов может стать причиной бесплодия, выкидышей, дисфункциональных маточных кровотечений, остеопороза, ожирения и сахарного диабета.