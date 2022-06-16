Врач назвала симптомы гормональных нарушений у женщин

Важно ли следить за гормональным фоном своего организма? Какие симптомы говорят о том, что нужно обратиться к врачу? На эти и другие вопросы отвечает специалист с 30-летним клиническим опытом, врач гинеколог, эндокринолог клиники «Галактика» Анна Олеговна Коссовская.

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Анна Олеговна Коссовская Врач-гинеколог, эндокринолог клиники «Галактика»

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Важны ли женские гормоны?

Гормоны можно назвать химическими веществами, которые синтезируются организмом человека, поступают в кровь и влияют на работу организма. При этом даже малое количество того или иного гормона способно сильно изменить работу органов. Женские гормоны в первую очередь влияют на работу репродуктивной системы, на здоровье органов малого таза, здоровье молочных желез. А еще женские гормоны влияют на вес и на красоту груди, на самочувствие, работоспособность и настроение. Весомый повод, чтобы относиться к ним серьезно!

Как понять, что нужно обследоваться?

Конечно, регулярная диспансеризация и сдача анализов позволяют на ранних стадиях обнаружить отклонения в уровне гормонов. Но есть некоторые симптомы, которые должны стать поводом для записи к гинекологу и эндокринологу. Наиболее часто встречающийся и наиболее явный симптом — сбой менструального цикла. Если менструация не приходит вовремя, приходит слишком часто (цикл менее 21 дня), если цикл постоянно «скачет» и может затянуться более чем на семь дней — нужно обратиться к врачу. Даты менструаций и свои ощущения нужно фиксировать, это очень важная информация для врача.

Женщины, которые планируют беременность, должны проверить гормональный уровень. Особенно внимательно к анализам уровня гормонов нужно отнестись, если желанная беременность не наступает в течение года.

появления уплотнений и неприятных ощущений в молочных железах;

набор или потеря веса (при условии сохранения привычного режима жизни и рациона питания);

отеки, которые могут возникать даже в случае исключения из рациона соленого, копченого и алкоголя;

общее состояние усталости и недомогания, проблемы с концентрацией, ощущение разбитости даже после полноценного восьмичасового сна. Есть и другие симптомы, и они могут наблюдаться у женщин разного возраста:

Какие гормоны нужно проверить прежде всего?

Конечно, на этот вопрос ответит врач, изучив жалобы пациентки. Но чаще всего при симптомах, описанных выше, рекомендуется обследовать кровь на следующие половые гормоны:

эстрадиол; прогестерон; лютеинизирующий гормон (ЛГ); фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); пролактин; свободный тестостерон; гормоны щитовидной железы (тиреотропный гормон (ТТГ), Т3, Т4);

Как восстановить гормональный фон?

По результатам анализов врач назначит лечение, подберет препараты, которые устранят первичное заболевание, спровоцировавшее нарушение работы эндокринной системы. Кроме того, нормализации уровня гормонов способствует коррекция психоэмоционального фона, нормализация режима работы и отдыха, диета (с исключением алкоголя и включением овощей, фруктов, круп, рыбы), отказ от курения. В общем-то банальные действия — есть поменьше жирного, гулять, заниматься физкультурой, спать в хорошо проветренном помещении — обязательно помогут организму оздоровиться и повысят эффективность медикаментозного лечения.

А если не лечиться?