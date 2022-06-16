Желание наесться на ночь названо признаком психического расстройства

Диетолог Олеся Обанина назвала причины желания наесться на ночь и отсутствия чувства голода по утрам. О том, почему люди зачастую завтракают через силу, а вечером не могут оторваться от холодильника, врач рассказала изданию «Доктор Питер».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта, частой причиной такого состояния является психическое заболевание — эмоциогенное расстройство пищевого поведения.

Видео дня

«В этой ситуации пища для человека — "утешитель, лекарство" от любого эмоционального дискомфорта. Состояние очень часто возникает у людей с ожирением»,

— уточнила диетолог.

Расстройство сопровождается тремя признаками: утренней анорексией (отсутствием аппетита в первой половине дня), ночной булимией — безудержным желанием еды вечером и ближе к ночи, нарушением сна, отметила Олеся Обанина.

Отвечая на вопрос, нужно ли через силу завтракать, Олеся Обанина ответила: «Если вы не хотите есть сразу, как проснулись или, наоборот, сразу хотите есть — оба варианта считаются нормой. Попробуйте сдвинуть график сна на пораньше, постарайтесь ложиться спать до 23 часов, уделяя сну 7-8 часов».

Эксперт обратила внимание, что для формирования правильного режима питания, можно вести дневник, в который нужно записывать, что и когда человек съел. Такая тактика, по словам эксперта, позволит наладить выработку природного гормона мелатонина и улучшить качество сна, что также влияет на работу пищевого центра. Кроме того, считает она, нужно сделать ужин менее калорийным, чтобы проснуться с чувством легкого голода.

«Конечно, это лучше делать со специалистом, так как изменение пищевого стереотипа — трудная работа. Но некоторые полезные пищевые (и не только) привычки можно формировать и самостоятельно»,

— говорит диетолог.

Самыми полезными пищевыми привычками эксперт называет медленный прием пищи, уменьшение порции калорийных продуктов, вечерние прогулки, отказ от чтения новостей перед сном.

«Включите в распорядок дня занятия спортом, йогой, дыхательными упражнениями. Это позволит снизить градус тревожности, а, значит, стабилизирует выработку гормонов в организме — центры голода и насыщения начнут работать правильно»,