4 самых глупых вопроса гинекологу

Иногда врач теряет дар речи от услышанного. Поход к гинекологу — это всегда довольно волнительное событие. Как правило, у каждой женщины скапливается некоторое количество вопросов к врачу, однако, бывают такие вопросы, которые удивляют даже видавших виды докторов. Мы пообщались с врачами, чтобы выяснить, какие максимально необычные вопросы они слышали от своих пациентов.

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«Правда ли, что мой будущий ребенок будет похож на всех моих бывших сразу?»

Видео дня

Одно из самых больших заблуждений, которое тем не менее волнует довольно большой процент женщин. Сегодня теория телегонии полностью опровергнута, современная наука подтверждает, что ребенок получает генетическую информацию только от матери и непосредственно от своего отца. Все мужчины, которые были у женщины до встречи с отцом ребенка, не будут иметь никакого отношения к новой жизни.

«Можно ли забеременеть, находясь в одном водоеме с мужчиной?»

Как ни странно, этот вопрос задают не реже предыдущего. Женщины задаются им, как правило, перед отпускным сезоном, когда плотность людей на пляжах становится максимальной. Причем некоторые женщины действительно считают, что мужчина способен зачать ребенка, просто проплывая мимо в бассейне. Естественно, врачи в этом случае успокаивают пациентку и уверяют, что это просто невозможно без непосредственного близкого контакта в этом же водоеме.

«Можно ли рожать дома по видеоурокам?»

Да-да, самообучение иногда заходит слишком далеко. Какую только информацию не выдают 'эксперты на крупных видеоплатформах, проблема лишь в том, что многие женщины считают, что такого видеокурса вполне достаточно не только для того, чтобы научиться готовить великолепную шарлотку, но и чтобы родить ребенка. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от этой идеи и в случае беременности и родов всегда обращаться к специалистам.

«Я могу вылечить болезнь беременностью?»