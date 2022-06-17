Диетолог рассказала, можно ли похудеть без спорта

— Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: «Все, кто ест 1000 калорий, худеют; все, кто ест 6000 калорий, толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий, — подчеркнула врач.