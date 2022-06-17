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20 минут назад

Диетолог рассказала, можно ли похудеть без спорта

Вечерняя Москва

Для снижения веса достаточно недобора калорий. При этом неважно, занимается человек спортом или нет, заявила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Диетолог рассказала, можно ли похудеть без спорта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, ключевое правило похудения — дефицит калорий.

— Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: «Все, кто ест 1000 калорий, худеют; все, кто ест 6000 калорий, толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий, — подчеркнула врач.

При этом возлагать большие надежды на физическую нагрузку ошибочно, считает Тихомирова. Главное — считать калорийность, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также правильно просчитывать свой рацион.

Норма калорийности для женщины составляет около 1000–1200 калорий, для мужчин — примерно 1400–1600 калорий, передают «Известия».

Здоровье,
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