Ученые посоветовали диабетикам есть яблоки для снижения уровня сахара

Регулярное употребление всего одного яблока на голодный желудок может нормализовать уровень сахара в крови у диабетиков, сообщила группа ученых из Индии.

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Исследователи привлекли к своему эксперименту 98 добровольцев с сахарным диабетом. Часть респондентов каждый день съедали по одному яблоку, уже через месяц уровень глюкозы в их крови заметно снизился, говорится в Международном журнале фармацевтики и биологических наук, передает Live24.