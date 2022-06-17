Ученые посоветовали диабетикам есть яблоки для снижения уровня сахара

Регулярное употребление всего одного яблока на голодный желудок может нормализовать уровень сахара в крови у диабетиков, сообщила группа ученых из Индии.
Исследователи привлекли к своему эксперименту 98 добровольцев с сахарным диабетом. Часть респондентов каждый день съедали по одному яблоку, уже через месяц уровень глюкозы в их крови заметно снизился, говорится в Международном журнале фармацевтики и биологических наук, передает Live24.
Ученые не объяснили, какой именно эффект оказывают яблоки на организм диабетика. Однако известно, что этот фрукт имеет низкий гликемический индекс. Однако не стоит ориентироваться только на этот показатель, предупредили исследователи.