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1 час назад

Дерматологи назвали самую обгорающую на солнце часть тела

Газета.Ru

Большинство людей защищают только лицо и тело, но забывают о чувствительной коже головы. Об этом пишет The Sun.

Дерматологи назвали самую обгорающую на солнце часть тела
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дерматологи и доктора медицинских наук Хэдли Кинг, Неда Мер и Кристина Ли Чанг заявили о том, что о коже головы часто забывают, несмотря на то, что она наиболее подвержена риску солнечных ожогов и рака кожи. За ней нужен особый уход. Хотя ношение головных уборов обеспечивает некоторую защиту, врачи рекомендуют наносить специальные солнцезащитные средства для кожи головы, которые спасают от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей.

Эксперты говорят, что важно повторно наносить несмываемые средства по крайней мере каждые два часа после купания. Они отмечают, что использование SPF поможет предотвратить преждевременное старение кожи, вызванное солнцем, и снизить риск развития рака кожи.

Здоровье,
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