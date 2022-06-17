Дерматологи назвали самую обгорающую на солнце часть тела

Дерматологи и доктора медицинских наук Хэдли Кинг, Неда Мер и Кристина Ли Чанг заявили о том, что о коже головы часто забывают, несмотря на то, что она наиболее подвержена риску солнечных ожогов и рака кожи. За ней нужен особый уход. Хотя ношение головных уборов обеспечивает некоторую защиту, врачи рекомендуют наносить специальные солнцезащитные средства для кожи головы, которые спасают от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей.