Кардиолог назвал напитки для нормализации давления

Кардиолог и заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал россиянам о напитках для нормализации артериального давления. В интервью для «Москва-24» он сообщил, как травяные чаи и отвар шиповника помогут стабилизировать нервную систему, и назвал еще несколько полезных напитков.

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Кардиолог отметил, что людям, имеющим проблемы с давлением, стоит употреблять в качестве напитков для укрепления здоровья травяные чаи. Он особенно выделил чай с мятой, смородиной, мелиссой, а также травяные отвары.

«Это может быть еще корень валерианы, можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки»,

— объяснил Серебрянский.

Не менее полезным, по мнению врача, будет отвар из шиповника: «У отвара шиповника многоплановое воздействие. Он и на сосуды воздействует благотворно, и на иммунитет неплохо влияет, и на нервную систему в том числе». Как заключил кардиолог, все эти напитки через нервную систему стабилизируют давление, а также улучшают сон и снимают нервное напряжение.