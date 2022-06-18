5 самых эффективных упражнений с массажным роликом

После тренировки часто болят мышцы, в них чувствуется напряжение. Но от этого можно избавиться. Помимо привычной растяжки, можно сделать упражнения с массажным роллом. Они также хорошо расслабляют мышцы.

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Роллы бывают разного размера и жесткости. При работе с ним не должно быть слишком больно, по десятибалльной шкале ощущения примерно на семь. Подберите тот, с которым вам будет комфортно.

Стопы

Техника выполнения Встаньте, положите ролл на пол.

Накройте ролл так, чтобы он был по центру стопы.

Слегка нажимая, выполняйте движения вперед-назад.

Затем смените ногу и повторите.

Икры Сядьте, ролл положите на пол, голень — сверху. Руки уприте за спиной.

Слегка нажимая, выполняйте движения вперед до колена.

Затем движение назад до исходного положения.

Поменяйте ногу и сделайте то же самое.

Задняя поверхность бедра Зафиксируйте ролл с задней стороны колена правой ноги.

Руки поставьте за спину и поднимите ягодицы.

Левая нога может остаться на полу.

Делайте перекатывающиеся движения вперед-назад.

В крайней точке ролл находится возле ягодиц.

Повторите упражнение на вторую ногу.

Передняя поверхность бедра Встаньте в положение планки. Левую ногу положите на пол.

Бедро правой ноги положите на ролл.

Слегка нажимая, выполняйте движения вперед-назад до крайних точек бедра.

Выполните на обе ноги.

Спина Сядьте, положите ролл на пол за спиной.

Лягте на ролл, он должен быть в нижней части поясницы.

Перекатывающимся движением переместите корпус так, чтобы ролл оказался на плечах.