5 самых эффективных упражнений с массажным роликом

После тренировки часто болят мышцы, в них чувствуется напряжение. Но от этого можно избавиться. Помимо привычной растяжки, можно сделать упражнения с массажным роллом. Они также хорошо расслабляют мышцы.
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Роллы бывают разного размера и жесткости. При работе с ним не должно быть слишком больно, по десятибалльной шкале ощущения примерно на семь. Подберите тот, с которым вам будет комфортно.
Стопы
Техника выполнения
- Встаньте, положите ролл на пол.
- Накройте ролл так, чтобы он был по центру стопы.
- Слегка нажимая, выполняйте движения вперед-назад.
- Затем смените ногу и повторите.
Икры
- Сядьте, ролл положите на пол, голень — сверху. Руки уприте за спиной.
- Слегка нажимая, выполняйте движения вперед до колена.
- Затем движение назад до исходного положения.
- Поменяйте ногу и сделайте то же самое.
Задняя поверхность бедра
- Зафиксируйте ролл с задней стороны колена правой ноги.
- Руки поставьте за спину и поднимите ягодицы.
- Левая нога может остаться на полу.
- Делайте перекатывающиеся движения вперед-назад.
- В крайней точке ролл находится возле ягодиц.
- Повторите упражнение на вторую ногу.
Передняя поверхность бедра
- Встаньте в положение планки. Левую ногу положите на пол.
- Бедро правой ноги положите на ролл.
- Слегка нажимая, выполняйте движения вперед-назад до крайних точек бедра.
- Выполните на обе ноги.
Спина
- Сядьте, положите ролл на пол за спиной.
- Лягте на ролл, он должен быть в нижней части поясницы.
- Перекатывающимся движением переместите корпус так, чтобы ролл оказался на плечах.
Сохраняйте себе эти упражнения, ведь мышцы нужно не только тренировать, но и расслаблять.