Раскрыт неожиданный способ улучшить сон в летнее время

Чтобы легче было уснуть поздним, но еще не самым темным, но зачастую шумным летним вечером, многие используют темные плотные шторы.
Ими завешивают окна и они не только отлично затеняют спальню, но и отчасти купируют уличные звуки. Но иногда штор бывает недостаточно для легкого засыпания.
И здесь врач-невролог Анна Кудрявцева напомнила россиянам о любопытном эксперименте шведских ученых, который привел к неожиданным результатам.
Теплыми летними ночами люди чаще спят под тонким одеялом или вовсе без него. А надо, оказывается, спать под тяжелым одеялом.
Дело в том, что тяжесть такого одеяла действует на рецепторы кожи, словно объятия. И в такой ситуации, как и при настоящих объятия, у человека идет активная выработка эндорфина.
В итоге человек постепенно расслабляется, а потом легко и быстро засыпает. По крайней мере, стоит попробовать.