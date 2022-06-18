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1 час назад

Россиянам раскрыли неожиданный способ улучшить сон в летнее время

Inc-News

Чтобы легче было уснуть поздним, но еще не самым темным, но зачастую шумным летним вечером, многие используют темные плотные шторы.

Раскрыт неожиданный способ улучшить сон в летнее время
Фото: Inc-NewsInc-News

Ими завешивают окна и они не только отлично затеняют спальню, но и отчасти купируют уличные звуки. Но иногда штор бывает недостаточно для легкого засыпания.

И здесь врач-невролог Анна Кудрявцева напомнила россиянам о любопытном эксперименте шведских ученых, который привел к неожиданным результатам.

Теплыми летними ночами люди чаще спят под тонким одеялом или вовсе без него. А надо, оказывается, спать под тяжелым одеялом.

Дело в том, что тяжесть такого одеяла действует на рецепторы кожи, словно объятия. И в такой ситуации, как и при настоящих объятия, у человека идет активная выработка эндорфина.

В итоге человек постепенно расслабляется, а потом легко и быстро засыпает. По крайней мере, стоит попробовать.

Здоровье,Анна Кудрявцева,
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