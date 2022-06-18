Как научиться вставать по будильнику с первого раза

Как научиться вставать с первого звонка будильника? Рассказываем вместе с врачом.

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Привычка переводить будильник еще на пять минут есть у многих. Как итог — длинный список невыполненных дел, запланированных на утро, и плохое настроение в придачу. Но есть и хорошая новость: научиться вставать рано можно. Вот как это сделать.

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Яна Коперская — нейрофизиолог, невролог, эксперт Академии врачей UniProf — рассказывает, что делать, если ранние подъемы — это не про вас.

Начнем с того, что для некоторых это норма. Например, сложное пробуждение характерно для «сов». В этом случае помогут небольшие хитрости.

Ставьте будильник далеко от кровати

Если по утрам вы часто переводите будильник, снова и снова погружаясь в сладкий сон, попробуйте отложить с вечера будильник подальше. Так вам придется встать с кровати, чтобы его выключить. А там, глядишь, уже спать не захочется.

Установите музыку пободрее

Можно использовать для пробуждения специальные часы-будильник, которые медленно увеличивают интенсивность света. В результате мозг пробуждается постепенно и в комфортном режиме. Еще один хороший способ — это установить в качестве будильника радио с бодрящей музыкой.

Используйте приложения для пробуждения

Можно также использовать устройства или программы для смартфонов, которые отслеживают по дыханию и пульсу, когда наступает поверхностный сон. Зачем это нужно? Дело в том, что из поверхностного сна очень легко и комфортно просыпаться. Но не забывайте, что смартфон рядом с вами должен быть в авиарежиме.

Поставьте цель

Просыпаться ради чего-то намного легче — будь то утренняя тренировка или вкусный завтрак. Поставьте себе интересную задачу на день, которая будет вас зажигать и вдохновлять поскорее выбраться из кровати. Ведь часто мы не хотим вылезать из уютной постельки, потому что за пределами ждет унылая рутина или трудности жизни. Вспомните, как вы просыпаетесь, когда надо успеть на самолет в отпуск. Совсем не так, как если надо успеть на нелюбимую работу.

Выделите время для себя

Хотя бы полчаса – для дел, которые обычно не успеваете сделать в течение дня. Это может быть что угодно: пробежка, медитация, занятия английским. В общем, все то, что будет мотивировать вас просыпаться чуточку раньше, чтобы развиваться и становиться лучше.

А если ничего из этого не помогает?

Трудности с пробуждением могут быть при различных заболеваниях, но это уже отдельная тема. Причиной могут быть воспаления, отравления, дефицит витаминов и микроэлементов, хронические инфекции, депрессия.

В этих ситуациях организму нужно больше сна, чтобы восстановиться. Ведь из-за болезни ему не хватает энергии для бодрствования, например, как при дефиците железа и витамина Д.

Есть и более серьёзные причины. Существует ряд нарушений сна, когда проснуться сложно не только утром, но и на протяжении всего дня. Такое может быть, например, при остановках дыхания во сне (называется апноэ).