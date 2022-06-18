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1 час назад

Какие привычки повышают риск рака кожи

Ferra.ru

Некоторые привычки повышают риск развития рака кожи. Издание Eat this, not that перечислило их.

Какие привычки повышают риск рака кожи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Проводить время на солнце без солнцезащитного крема.

Это, пожалуй, главное, от чего стоит отказаться. УФ-излучение является основной причиной рака кожи.

Использовать солярии или солнечные лампы.

Всего один сеанс в солярии может увеличить риск развития меланомы на 20%.

Не носить достаточно одежды, чтобы защитить кожу от солнечных лучей.

Носите одежду, закрывающую руки и ноги, а также шляпу с широкими полями, чтобы затенять лицо, шею и уши.

Небрежно относиться к использованию солнцезащитного крема.

Рекомендуется использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше. Каждые два часа нужно наносить большое количество солнцезащитного крема, и даже чаще, если вы потеете или плаваете.

Быть на солнце в пиковые часы с 10:00 до 16:00. Обгорать. Не обследовать кожу у врача регулярно. Курить. Подвергаться воздействию определённых химических веществ.

Некоторые химические вещества, такие как мышьяк и каменноугольная смола, могут увеличить риск развития рака кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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