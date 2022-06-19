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4 часа назад

Ученые назвали способ продлить жизнь на треть

Lenta.ruиещё 3

Ученые выяснили, что отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может продлить жизнь на треть. Об этом пишет Express.

Ученые назвали способ продлить жизнь на треть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты порекомендовали пересмотреть график питания. По их словам, завтрак и обед должны быть более обильными, при этом ужинать лучше небольшими порциями и немного раньше привычного.

По данным исследования, изменение времени приема пищи может противодействовать воспалительным процессам, которые возникают при старении. Ученые добавили, что методы улучшения состояния здоровья не зависят от массы тела.

Данное исследование проводилось на мышах. Выяснилось, что вмешательство в циркадные ритмы способствует долголетию. По словам ученых, это открывает перспективы для дальнейшего изучения механизмов старения, подытожили авторы научной работы.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов объяснил россиянам связь между продолжительностью жизни человека и пешими прогулками. Он сообщил, что всего 75 минут прогулок в неделю увеличивают продолжительность жизни в среднем на два года.

Здоровье,
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