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4 часа назад

Фруктозу в организме назвали сладким ядом

Inc-News

Она опасна тем, что на нее часто просто не обращают внимания на этикетках товара.

Фруктозу в организме назвали сладким ядом
Фото: Inc-NewsInc-News

Пытаясь отказаться от сахара, люди часто выбирают товар, на этикетках которого данного продукта нет в составе. Но очень часто вместо сахара используется фруктоза, которая, по словам медиков, не менее опасна самого сахара. Открытый сахара хотя бы можно контролировать, а с заменителем легко превысить норму потребления, если о нем не знаешь. Если постоянно употреблять большое количество продукции с фруктозой, это, в конце концов, приведет все к тому же лишнему весу, жировому гепатиту и прочим серьезным недугам. В итоге организм буквально пресыщен этим веществ, заражен ее и медленно угасает от болезней. Не зря же вещество зовут сладким ядом. Поэтому человек просто должен знать все о свойствах фруктозы и не позволять себе ее переизбытка в организме.

Здоровье,
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